Proiect de reabilitare şi extindere a Şcolii nr.1

Primăria comunei Poarta Albă doreşte ca, până pe 25 iulie, să depună proiectul tehnic pentru reabilitarea şi extinderea Şcolii nr. 1. „Este un proiect mai vechi, pentru care abia acum am finalizat etapele premergătoare obţinerii finanţării. Acum, că avem finanţarea asigurată, trebuie să depunem proiectul tehnic pentru a putea semna contractul de finanţare, pentru ca apoi să intrăm în faza de licitaţie”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. El a precizat că dacă procedurile nu erau atât de greoaie, poate că în toamna acestui an s-ar fi putut vorbi despre finalizarea acestui proiect. „Marea greşeală a tuturor Guvernelor este aceea că nu simplifică procedurile de atribuire a contractelor de finanţare. Sunt, într-adevăr, bani europeni, şi trebuie respectate anumite reguli, dar în România sunt prea multe reguli şi de aceea suntem codaşi în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene. Eu sper ca din toamnă să pot începe lucrările, asta în cazul în care nu avem contestaţii la licitaţie”, a explicat Delicoti. Proiectul prevede reabilitarea celor 8 săli de clasă deja existente, dar şi extinderea cu încă 10 săli de clasă. „Proiectul are o valoare de 9 milioane de lei. Faptul că partea de cofinanţare este de doar 2% ne ajută foarte mult pe noi, ca autoritate locală. Atunci când vor începe lucrările vor fi afectaţi elevii din clasele V-VIII, pentru care va trebui să găsim o soluţie. Cel mai probabil îi vom muta la Liceul din Poarta Albă, însă va trebui să rezolvăm problema transportului elevilor acolo. Cred că nu va fi o problemă foarte mare. Important este că, la finalizarea acestui proiect, în loc de opt săli de clasă vom avea 18, renovate la standarde europene”, a spus primarul. În altă ordine de idei, Vasile Delicoti a mai spus că pentru proiectul de apă şi canalizare a fost finalizată licitaţia. „Aşteptăm ca firmele care au câştigat să depună proiectele tehnice pentru a putea începe lucrările, pe care sperăm să le finalizăm cât mai repede”, a afirmat Delicoti.