Proiect de supraveghere video a oraşului New York

Proiectul de supraveghere prin camere video a oraşului New York contravine dreptului la intimitate al locuitorilor metropolei americane, dar va spori securitatea acestora, a declarat primarul Michael Bloomberg. “Trebuie să facem ceva pentru a transforma oraşul într-unul mai sigur. Din păcate, proiectul încalcă într-o anumită măsură drepturile voastre”, a declarat Bloomberg într-o conferinţă de presă. Comentariile sale vin în urma unei deplasări efectuate la Londra, unde a vizitat reţeaua de camere de supraveghere şi bariere din centrul financiar al capitalei britanice. Bloomberg a declarat că a fost impresionat să descopere cel puţin două camere video în fiecare vagon de metrou, precizînd că reţeaua de transport în comun din New York ar trebui să recurgă la măsuri similare de securitate. Reţeaua de metrou din New York nu este echipată cu camere de supraveghere video, deşi unele staţii de metrou şi o serie de linii de transport de suprafaţă sînt dotate cu astfel de sisteme de securitate, a declarat Jeremy Soffin, purtător de cuvînt al administraţiei locale a transporturilor.

Bloomberg a propus, anul trecut, un proiect în valoare de 90 de milioane de dolari similar celui din centrul financiar londonez, care va viza zona limitrofă Wall Street, unde măsurile de securitate au fost consolidate după atentatele din septembrie 2001. Reţeaua va cuprinde 3.000 de camere video amplasate în spaţii publice şi private şi alte echipamente de supraveghere, alături de bariere mobile şi ar putea fi implementată pînă la sfîrşitul anului 2009, potrivit comandantului Ray Kelly din cadrul departamentului de poliţie din New York. Organizaţiile care militează pentru apărarea drepturilor civice critică acest proiect şi se tem că informaţiile obţinute ar putea fi utilizate în mod defectuos. Norman Siegel, avocat şi fost director al New York Civil Liberties Union, a propus incriminarea de către justiţia americană a oricărui abuz de astfel de informaţii. Sistemul de supraveghere video din New York va fi prima reţea de acest tip implementată într-un oraş american.