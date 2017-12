Proiect european la „Şaguna”

Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa găzduieşte, mâine, conferinţa de inaugurare a proiectului „University collaboration network at the Black Sea - UNIVER-SEA.NET” (Reţea de colaborare a universităţilor de la Marea Neagră). Proiectul, care va avea o durată de 24 de luni, este finanţat de UE, autoritatea de management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei publice. Universitatea „Andrei Şaguna” este beneficiar şi are ca parteneri Universitatea Aydun din Istanbul (Turcia), Universitatea Karabuk (Turcia), Universitatea Internaţională a Mării Negre din Tbilisi (Georgia) şi Academia de Administraţie Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Chişinău (Moldova). Proiectul urmăreşte crearea unui mediu cultural comun în bazinul Mării Negre, prin promovarea valorilor educaţionale şi prin valorificarea identităţilor regionale. (A.J.)