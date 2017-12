Proiect european pentru domeniul pisciculturii

REGULI MODIFICATE Consiliul Judeţean Constanţa a fost forţat să implementeze mult mai repede un program finanţat cu fonduri europene. Vorbim aici despre înfiinţarea “Grupului Local Dobrogea Nord” (GLDN), finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, ce avea ca scop „Sprijinul pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti”, program în valoare de aproximativ 30.000 de euro. “Iniţial, proiectul trebuia implementat până pe 30 decembrie 2011, când se finaliza cu legalizarea GLDN. La începutul săptămânii am primit o înştiinţare potrivit căreia termenul limită de depunere a dosarului de candidatură a fost devansat de la 30 decembrie 2011 la 30 septembrie 2011. A fost foarte dificil ca într-o săptămână să reuşim să facem ceea ce trebuia făcut în trei sau patru luni. Gândiţi-vă că noi am obţinut finanţarea proiectului în iunie 2011. Iniţial s-a vorbit despre o perioadă de implementare de nouă luni, apoi s-a redus la şase, pentru ca acum să ni se spună că trebuie să finalizăm tot până vineri, 30 septembrie. Nu este pentru prima oară când se schimbă regulile în timpul jocului. Noi am finalizat tot dosarul şi l-am depus, cu speranţa că va fi eligibil”, a declarat directorul general al Direcţiei Generale de Proiecte din cadrul CJC, Sevil Shhaideh.

FONDURI SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII În cazul în care dosarul depus de GLDN va fi declarat eligibil, zona de nord a judeţului Constanţa, din care fac parte trei oraşe şi 26 de comune, va beneficia de fonduri europene de 11 milioane de euro pentru dezvoltarea sectorului piscicol. Potrivit strategiei stabilite de GLDN, cele 11 milioane de euro ce vor fi obţinute vor fi folosite pentru amenajarea de puncte de debarcare descărcare şi prima comercializare a peştelui în zona pescărească, prelucrarea şi comercializarea peştelui în vederea realizării de produse tradiţionale specifice zonei pescăreşti, amenajări eco-turistice pentru pescuit în zona pescărească, protecţia mediului la nivelul zonei pescăreşti, întărirea capacităţii de guvernare şi reprezentativitate a tinerilor şi femeilor din cadrul comunităţilor pescăreşti, acţiuni de promovare a sectorului piscicol din zona pescărească şi ateliere de confecţionat unelte pescăreşti, construcţie bărci, valorificare de noi resurse ale zonei pescăreşti Dobrogea Nord.