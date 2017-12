Proiect în aşteptare

Spitalul de Ftiziologie Agigea mai are de aşteptat până când va fi preluat de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa,şi asta pentru că dosarul „zace de o săptămână pe masa prefectului”, anunţă conducerea SCJU. „Noi şi Consiliul Judeţean ne-am făcut treaba. Am elaborat proiectul de Hotărâre de Guvern şi aşteptăm, de o săptămână, semnătura prefectului. Sper să nu ne pună beţe-n roate, mai ales că decizia de transformare a Ftiziologiei Agigea în secţie exterioară a spitalului nostru aparţine Ministerului Sănătăţii”, a declarat managerul SCJU Constanţa, dr. Dan Căpăţână. Managerul spune că preluarea efectivă ar trebui să fie finalizată la începutul anului viitor. „Dacă proiectul mai stă mult pe la prefect s-ar putea să ne apuce 2013”, completează dr. Căpăţână. Imediat ce proiectul va fi gata, cu tot cu semnături, SCJU va prelua Spitalul de Ftiziologie cu tot cu finanţarea pentru bolnavii cronici. „Chiar dacă, prin absurd, preluarea se va face la finele acestui an, noua secţie exterioară de la Agigea va fi prinsă abia în bugetul aferent anului următor”, susţine managerul. Şi în cazul înfiinţării unui centru multifuncţional la Băneasa, care va fi secţie exterioară SCJU, sunt aşteptate răspunsurile oficiale.