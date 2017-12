Proiect în aşteptarea banilor MDRT

Primăria Ovidiu a strecurat un proiect pe lista de finanţare de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) pentru asfaltarea unor drumuri. La nivelul oraşului Ovidiu există deja depuse o serie de proiecte privind reabilitarea drumurilor, proiecte care vor fi făcute cu fonduri europene. “Sunt multe străzi în oraşul Ovidiu care trebuie reabilitate. Pe unele le-am cuprins într-un proiect amplu cu fonduri europene, prin care dorim să reabilităm şi reţeaua de apă şi canalizare. Alte străzi au fost incluse într-un proiect pe care îl vom face prin Zona Metropolitană Constanţa. Cei 16 kilometri de drum pe care îi vom reabilita cu ajutorul MDRT nu au putut fi incluşi în niciunul din proiectele europene. Am avut mai multe discuţii cu reprezentanţii ministerului şi am reuşit să introducem aceste străzi în programul de asfaltare a celor 10.000 de kilometri de drumuri derulat de MDRT. Cele trei proiecte au intrat deja în licitaţie, şi am speranţa că în cel mai scurt timp vor începe şi lucrările”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai. Primarul susţine că finalizarea acestor proiecte de asfaltare a străzilor ar fi un obiectiv împlinit pentru primul său mandat. „Aş putea spune că în patru ani de mandat am reuşit să asfaltez toate străzile din Ovidiu. Va fi dificil, dar nu imposibil, şi am speranţa că discuţiile pe care le-am avut cu cei de la MDRT şi autoritatea de management nu au fost degeaba şi că vom avea fondurile necesare pentru a duce la bun sfârşit aceste proiecte”, a afirmat Bocai.