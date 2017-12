Proiect în premieră pe ţară pentru mamă şi copil

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa au lansat proiectul „Dezvoltarea centrului de primire a copilului în regim de urgenţă prin extinderea cu un modul destinat primirii în regim de urgenţă a mamei şi copilului”. Proiectul se derulează în perioada 24 decembrie 2009 - 23 martie 2011 şi are ca obiectiv general extinderea Centrului de primire în regim de urgenţă a copilului, prin construirea unui modul pentru primirea în regim de urgenţă a cuplului mamă - copil/copii. Scopul proiectului este de a îmbunătăţi infrastructura de servicii sociale de la nivel judeţean. Beneficiarii proiectului sunt mamele şi copiii aflaţi în situaţii de risc de la nivelul judeţului Constanţa. Modulul va găzdui numai cazurile sociale. Nu vor fi găzduite mamele în cazul copiilor neglijaţi sau abuzaţi în familie. „În decursul anilor, am constatat că facem un deserviciu copiilor din cazurile sociale separându-i de părinţi. Din acest motiv, am dorit introducerea acestui nou tip de serviciu. Suntem primii din ţară care vom avea un astfel de modul pentru cuplul mamă-copil”, a declarat directorul DGASPC, Petre Dinică. Construcţia modulului va demara în aprilie. Valoarea totală a proiectului este de 2.795.024,06 lei, din care 1.899.088,88 lei reprezintă contribuţia UE, 285.133,33 lei reprezentă contribuţia din bugetul naţional, iar 610.801,85 lei reprezentă contribuţia publică proprie. Centrul are o capacitate de 16 locuri (pentru 16 cupluri mamă - copil/copii). Aceştia vor putea sta în centru o perioadă de 90 de zile. În acest timp, mama va fi consiliată psihologic şi va fi ajutată să îşi găsească un loc de muncă, în cazul în care nu are unul. Potrivit datelor deţinute de DGASPC, anual, asistenţii sociali întîlnesc, în medie, 6-7 cazuri sociale care impun măsura instituţionalizării copiilor.