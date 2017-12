Proiect internaţional ACES la Colegiul Naţional Pedagogic

În perioada 9 - 13.01.2014, opt elevi ai Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”, însoţiţi de directorul instituţiei, prof. Anamaria Ciobotaru, coordonatorul pe proiecte şi programe educative, prof. Adriana Bucioc, şi responsabilul pe proiecte internaţionale, prof. Cristina Gîlă, au participat în Graz, Austria, şi Senec, Slovacia, la a doua întâlnire a proiectului ACES - „Flying with different feathers“, proiect care se derulează în perioada septembrie 2013 - martie 2014, potrivit unui comunicat al Colegiului. ACES - Academia Centrală a Şcolilor Europene - a fost înfiinţată de Fundaţia ERSTE în colaborare cu Interkulturelles Zentrum (Austria) şi Vceli Dom (Republica Slovacă), precum şi cu Ministerele Educaţiei din 15 ţări. Scopul acestei organizaţii este acela de a derula proiecte de colaborare între şcoli din ţări ale Europei Centrale şi de Sud-Est. În anul 2013 au câştigat 44 proiecte şi 105 şcoli, din cele peste 2.000 de proiecte depuse, în urma selecţiei organizate de Academie, acestea primind şi grant pentru implementarea lor. Partenerii Colegiului în proiectul aprobat de ACES sunt: Gymnasium of Anton Bernolak, Senec, Slovacia şi NMS - Dr. Renner, Graz, Austria. Proiectul a pornit de la ideea de a-i învăţa pe tineri să observe diversitatea ce ne înconjoară. Astfel, prejudecăţile din societatea noastră pot fi atenuate prin recunoaşterea activă a individualităţii ce ne diversifică. Şcolile implicate în proiect sunt şcoli multiculturale, cu elevi ce aparţin minorităţilor naţionale, ce pot relaţiona mai bine folosind arta ca mijloc de cunoaştere culturală reciprocă, de a înlătura barierele de comunicare interumană. Proiectul contribuie la promovarea valorilor diversităţii prin intermediul artelor. „Experienţa pe care o are Colegiul în derularea proiectelor internaţionale, anual instituţia noastră derulând 4-5 proiecte internaţionale, a constituit un exemplu de bună practică pentru şcolile implicate în proiect. Programul activităţilor a cuprins o vizită la Primăria oraşului Graz şi discuţii cu reprezentanţii oraşului, vizitarea oraşelor Graz şi Bratislava, vizionarea unor spectacole multiculturale oferite de şcolile participante în proiect, precum şi elaborarea programului de activităţi pentru următoarea întâlnire din cadrul proiectului, care va avea loc în luna februarie, în Colegiul nostru. Rezultatele aşteptate ale proiectului nostru sunt: îmbunătăţirea dialogului profesori-elevi, alcătuirea unui blog şi a unui forum de discuţii pe internet pe tema diversităţii, precum şi a unui ghid de bune practici pe tema interculturalităţii”, se arată în comunicatul emis de Colegiu.