Proiect nou de locuinţe ANL

Oraşul Hârşova speră să rezolve problema locuinţelor prin finalizarea blocurilor ANL şi a locuinţelor sociale. „La sfârşitul lunii octombrie am avut o întâlnire la Ministerul Dezvoltării, unde am primit o veste bună. Consiliul tehnico-economic din cadrul mai multor ministere a aprobat finanţarea a încă patru blocuri ANL cu câte 16 apartamente pentru oraşul Hârşova. Ele vor fi ridicate în regim P+3 şi va ridica la 160 numărul apartamentelor ANL construite la Hârşova. La acestea se vor adăuga şi locuinţele sociale care sunt aproape de finalizare, asftfel că vom reuşi să construim în total 300 de locuinţe care consider că vor fi suficiente pentru a rezolva problemele locative”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. În ceea ce priveşte ultimele blocuri ANL, care au fost finalizate, dar care nu sunt încă legate la reţeaua electrică, primarul a afirmat că speră ca, în primăvara anului viitor, să poată inaugura atât locuinţele ANL, cât şi blocul de locuinţe sociale.