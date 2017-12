Proiect pentru combaterea fraudei în achiziţiile publice

Comisia Europeană va finanţa un proiect transnaţional dedicat combaterii fraudei în achiziţiile publice, în care Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) şi Institutul Naţional al Magistraturii (INM) au statut de parteneri. Potrivit unui comunicat al CSM, proiectul „Combaterea infracţionalităţii în domeniul achiziţiilor publice. O abordare operaţională”, care se va derula pe durata a 26 de luni, a fost depus de Freedom House România, în cadrul Programului \'”Prevention and fight against crime: general call ISEC 2011”, gestionat de Direcţia Generală Afaceri Interne a Comisiei Europene. Sursa citată precizează că, alături de CSM şi INM mai sunt parteneri şi alte autorităţi şi instituţii publice din România, cu un rol esenţial în succesul acestuia, iar grantul acordat (care acoperă 90% din costurile proiectului) are o valoare totală de peste 427.000 euro. „După cum se cunoaşte, CSM acordă o atenţie deosebită formării magistraţilor, prin intermediul INM, în materia combaterii infracţiunilor privind achiziţiile publice, răspunzând astfel nu doar recomandărilor CE în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, ci, mai ales, interesului cetăţenilor români şi al mediului de afaceri de a avea proceduri transparente de achiziţii publice şi de prevenire şi combatere a corupţiei în sistemul public”, subliniază CSM. (T.I.)