Proiect pentru îmbunătăţirea înregistrării animalelor

Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) derulează, în parteneriat cu Ministerul Federal al Alimentaţiei, Agriculturii şi Protecţiei Consumatorului (MFAAPC) din Germania un proiect pentru îmbunătăţirea sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor în România în valoare de 236.000 euro. Obiectivul Proiectului UE Twinning Light „Continuarea îmbunătăţirii sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor în România” este consolidarea sistemului veterinar de identificare şi înregistrare a animalelor în conformitate cu acquis-ul UE. Proiectul a început la 15 decembrie 2009 şi are o durată de şase luni. \" ANSVSA a ales ca partener de proiect MFAAPC din Germania. Sub supravegherea Ministerului Federal, Germania pune la dispoziţie în cadrul proiectului experţi de la Baza de Date Centrală din Germania, numită HIT, şi de la autorităţile competente care se ocupă de identificarea şi înregistrarea animalelor în Baden-Württemberg şi Bavaria\", informează instituţia. Conform ANSVSA, baza de date pentru identificarea şi înregistrarea animalelor din România există din 2005. \"Animalele au fost înregistrate destul de bine, întrucât înregistrarea bovinelor, porcinelor şi ovinelor a fost o precondiţie pentru plata subvenţiilor. Provocările viitoare, în legătură cu utilizarea bazei de date pentru animale, sunt orientate mai mult spre reducerea subvenţiilor (plăţi directe) către ferme, bazată pe rezultatele controalelor de eco-condiţionalitate. Eco-condiţionalitatea se va aplica integral începând din 2012\", mai arată Autoritatea. Astfel, proiectul va sprijini ANSVSA să îmbunătăţească manualul de proceduri pentru corectarea erorilor, pentru auditarea şi formularea necesarului de dezvoltare continuă a sistemului naţional IT şi pentru elaborarea diferitelor documente necesare.