Proiect pentru restaurarea recifelor din Marea Neagră

În perioada 20 – 22 Mai 2013, va avea loc, la Neptun, cea de-a doua masă rotundă din cadrul proiectului “Research and ReEstoration of the Essential Filter of the Sea – REEFS”, proiect finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013. Scopul întâlnirii este acela de a revizui procedurile de management şi monitoring, împreună cu cele administrative legate de conservarea recifelor din Marea Neagră în ţările partenere Bulgaria, România, Georgia, Turcia şi Ucraina. Oamenii de ştiinţă, ecologiştii, experţii jurişti şi reprezentanţi ai organismelor publice vor schimba informaţii şi vor aduce în discuţie Planul de Acţiune şi Programul REEFS la Marea Neagră ca instrumente de monitorizare şi management ale instalării recifelor artificiale, măsurile necesare de advocacy, precum şi crearea unor reţele şi sinergii între părţile interesate din jurul bazinului Mării Negre. Discursurile de deschidere vor fi susţinute de Mihaela Cândea, director executiv ONG Mare Nostrum şi de Tzvetkov Petko, manager de proiect din partea Fundaţiei Bulgare pentru Biodiversitate, beneficiarul proiectului. Instituţiile care vor lua parte la implementarea acestui proiect sunt: Bulgarian Biodiversity Foundation, Georgian ILIA State University din Tbilisi, ONG Mare Nostrum din Constanta, partenerul gazdă, Turskish Black Sea Technical University din Trabzon şi Odessa Branch of the Institute for Biology of Southern Seas (OBIBSS). REEFS este un proiect – pilot internaţional axat pe cercetarea ştiinţifică a impactului recifelor artificiale asupra mediului marin din Marea Neagră. Bugetul total este de 627 650 EURO, din care suma oferită de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013 este de 564 885 EURO