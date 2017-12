Proiect pentru reţea de canalizare

Chiar dacă Guvernul i-a respins proiect după proiect, primarul comunei Amzacea, Constantin Radu, a declarat că speră ca Executivul, prin Ministerul Mediului, să-i aprobe unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură ale comunei: introducerea reţelei de canalizare în localitatea Amzacea, plus construirea unei staţii de epurare. „Acum un an am depus pe Măsura 3.2.2 a Ministerului Agriculturii un amplu proiect privind introducerea reţelei de canalizare în localitatea Amzacea. După cum era de aşteptat, am fost respinşi cu „felicitări”. Numai că am refăcut proiectul şi l-am depus din nou la Ministerul Mediului. Să vedem ce motive vor avea de această dată pentru a ne respinge, dar să sperăm că vom obţine finanţarea necesară derulării acestui proiect”, a spus Constantin Radu. El a adăugat că valoarea proiectului se ridică la şase milioane de lei. Primarul a mai spus că în cadrul acestuia sunt prevăzute şi construcţia unei staţii de epurare în Amzacea, dar şi asfaltarea a opt kilometri de drum în toată comuna. Constantin Radu a adăugat că, la capitolul „reuşite”, a fost înscris faptul că s-a reuşit racordarea în totalitate a localităţii Amzacea la sistemul de alimentare cu apă potabilă. “La început am angajat o firmă specializată, dar banii pe care i-am dat pentru racordul pe distanţa de un km au fost prea mulţi, respectiv două miliarde de lei, motiv pentru care am preluat noi lucrările pentru restul reţelei, de cinci km. Am schimbat conducta şi am făcut săpăturile în regie proprie. În acest caz, fondurile necesare au fost de numai 800 de milioane de lei şi astfel am acoperit toată localitatea“, a declarat Constantin Radu. El a mai spus că administraţia locală mai are în lucru două proiecte, acestea referindu-se la alimentarea cu apă potabilă în satele General Scărişoreanu şi Casicea. “Proiectele pentru alimentarea cu apă potabilă valorează în total 28 de miliarde de lei“, a mai spus Constantin Radu.