Proiect pentru un nou sediu al Primăriei

Primăria Vulturu funcţionează în prezent la parterul singurului bloc din comună. „Nu este un spaţiu tocmai adecvat pentru o primărie, dar a fost cea mai bună soluţie. În 2009 am făcut demersurile necesare pentru a prelua clădirea dezafectată din apropierea sediului Primăriei. După preluarea cu acte în regulă a clădirii şi terenului aferent, am început să lucrăm la un proiect cu finanţare europeană pentru noul sediu administrativ. Documentaţia este pregătită, aşteptăm să vedem dacă se găsesc şi fonduri pentru finanţare. Comuna Vulturu are nevoie de un sediu adecvat”, a declarat primarul Eugen Berbec.