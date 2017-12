Proiect PNDR la debut

Chiar dacă cei mai mulţi primari din judeţ plâng că au cheltuit sume mari pe întocmirea de proiecte şi au rămas doar cu speranţa că poate, poate or mai reuşi să primească şi bani pentru dezvoltarea localităţilor, se pare că mai există şi primari fericiţi. Unul dintre ei este edilul şef al comunei Crucea, Gheorghe Frigioi, care în urmă cu trei zile a reuşit să semneze contractul de finanţare a proiectului derulat prin Măsura 3.2.2. a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. „Următorul pas este să întocmim caietele de sarcini şi să postăm proiectul pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice pentru ca firmele care vor participe la licitaţie să se poată înscrie“, a declarat Frigioi. Proiectul constă în asfaltarea a 20 de km de drumuri interioare în satele Crucea şi Stupina, dotarea căminului cultural din Crucea şi construirea unui cămin de bătrâni în satul Stupina. „Am fost printre primii care am depus proiectul şi am întrunit un punctaj foarte bun, având o echipă foarte bună care a lucrat la acest proiect“, a mai spus Frigioi, care a adăugat că speră ca până în toamnă cel târziu să înceapă lucrările. Valoarea totală a proiectului este de 2,5 milioane de euro, dintre care 80% reprezintă contribuţia UE şi 20% cofinanţarea asigurată din bugetul local.