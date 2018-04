Proiect privind interzicerea fumatului ţigărilor electronice în spații publice, depus în Parlament

07:06:58 / 13 Aprilie 2018

Prohibitie

Hai sa interzicem si consumul de alcool in locurile publice. Dupa unii BBC este for stiintific. Mai bine interzicem si mancatul in locurile publice. dar automatele de cafea, de ce nu sunt interzise. Promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate nu se face prin prohibitie.