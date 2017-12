Proiect româno-ceh la Şcoala „Ciprian Porumbescu”

Şcoala cu clasele I - VIII „Ciprian Porumbescu” Constanţa derulează, împreună cu Şcoala „Zakladni” a Materska Skola din Hradec Kralove, Republica Cehia, un proiect de parteneriat pe teme sportive intitulat „Live in a Health Way! International Sport Day”. În luna mai a acestui an elevii români au efectuat prima parte a acestui proiect - activităţi sportive - în oraşul ceh Hradec Kralove. Proiectul îşi propune să promoveze mişcarea sportivă, să atragă atenţia copiilor şi părinţilor asupra modului de alimentaţie, să descopere şi să promoveze noi talente sportive. În perioada 20 - 24 septembrie 2008, se va derula, la Constanţa, cea de-a doua parte a proiectului: activităţi sportive cu partenerii cehi. Elevii români şi cehi vor participa la competiţii sportive, vor vizita Delta Dunării şi obiective turistice din Constanţa şi vor participa la dezbateri legate de o alimentaţie sănătoasă. Parteneri în acest proiect sînt Direcţia Judeţeană de Sport (DJS) Constanţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. Sponsori ai activităţilor ce se vor derula în Constanţa sînt DJS Constanţa şi părinţi ai elevilor şcolii constănţene. Coordonatorii români ai proiectului sînt profesorii Jeni Andronic şi Aurelia Cezar.