Proiect USR: Gropile de gunoi, amplasate la naiba-n praznic

Mai mulți parlamentari USR au depus un proiect de lege care prevede ca depozitele de deșeuri să fie amplasate la cel putin 5 kilometri de zone locuite, drumuri de interes național sau parcuri. Potrivit inițiatorilor, proiectul are ca scop „eliminarea impactului depozitelor de deșeuri asupra cetățenilor prin stabilirea unei distanțe minime obligatorii de 5000 metri față de locuințe, parcuri, rezervații naturale, zone de interes balneoclimateric, zone de odihnă și recreere, drumuri de interes național”. Parlamentarii USR spun că România are 200.000 hectare de terenuri degradate, „prin urmare nu există argument pentru construirea gropilor de gunoi pe terenuri arabile sau preluate din fondul forestier, în apropierea obiectivelor enumerate”. „România se află în procedură de infrigement din cauza depozitelor neconforme de deșeuri care ar fi trebuit închise încă din 2009. Gropile sunt adevărate pericole pentru mediu și sănătatea publică întrucât eliberează noxe în atmosferă precum și gaz metan din cauza căruia gropile se aprin adeseori, iar incendiile trenează luni de zile, fiind o sursă de poluare în plus. De asemenea, levigatul provenit de la gropile de gunoi poluează cursurile de apă din jur și pânza freatică. În acest context, calitatea vieții locuitorilor din apropierea gropilor scade semnificativ, iar sănătatea acestora este amenințată pe termen scurt, mediu și lung”, susțin inițiatorii în expunerea de motive. Proiectul se află în dezbatere publică la Senat, unde a fost înregistrat pe 5 aprilie.