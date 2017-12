Proiecte continuate

Primăria comunei Limanu va continua şi în acest an proiectele demarate anul trecut. „Sunt câteva proiecte pentru care am obţinut finanţarea europeană. Vom continua asfaltarea străzilor care nu au fost cuprinse în proiectele finalizate anul trecut, şi vorbim aici despre străzile pe care am reuşit să le cuprindem în programul Ministerului Dezvoltării „10.000 de kilometri de drumuri”. De asemenea vom continua dezvoltarea comunei din punct de vedere turistic, având în vedere că turismul este cea bună sursă de venit pentru locuitorii comunei. O atenţie sporită va fi acordată şi proiectelor transfrontaliere care odată implementate vor creşte gradul de atractivitate al comunei”, a declarat primarul comunei Limanu, Nicolae Urdea.