Proiecte de aproape 92.000.000 de Euro propuse spre finanțare de Universitatea Ovidius din Constanța

Conducerea Universităţii Ovidius din Constanța (UOC) a transmis către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) propuneri de finanţare pentru construirea spitalului clinic universitar şi a unui centru regional de excelență în digitalizare, inovare și transfer de tehnologie.

Potrivit rectorului UOC, conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu, cele două obiective, propuse pentru includerea în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), au valoarea totală de 91.700.000 de Euro şi fac parte din Strategia de Dezvoltare Instituțională a UOC.

„Prima investiție propusă spre finanţare către MIPE este o infrastructură medicală de învățământ, cercetare și tratament, pe scurt un spital clinic universitar a cărui construire şi dotare este evaluată la 84.200.000 de Euro”, a precizat rectorul UOC.

La rândul său, decanul Facultăţii de Medicină, conf. univ. dr. Doina Tofolean spune că centrul medical va avea un rol esențial în activitatea academică, prin participarea la studii clinice, cercetare interdisciplinară și transdisciplinară de graniță, beneficiind de contribuția specialiștilor din cadrul celorlalte facultăți ale Universității Ovidius, conform descrierii din fișa de reforme și investiții

„Dacă va fi construit, viitorul spital clinic universitar, denumit de noi centru medical universitar complex, va răspunde atât nevoilor de sănătate publică, din regiune dar și celor de pregătire a specialiștilor din domeniul sănătății, contribuind la rezolvarea problemelor sistemice ale serviciilor medicale din Dobrogea”, a declarat conf. univ. dr. Doina Tofolean.

Proiectul propune o unitate de asistență ambulatorie, o unitate clinică cu facilități minim invazive și o unitate de investigații paraclinice de înaltă performanță, cele trei unități alcătuind un complex integrat și coerent, menit să faciliteze activități de educație și cercetare medicală de excelență.

Serviciile puse la dispoziția populației vor completa oferta celorlalte spitalele publice din județ, portofoliul de domenii medicale selectat fiind corelat și cu programele naționale de sănătate existente, atât cele derulate de Ministerul Sănătății, cât și cele gestionate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Infrastructura propusă va oferi servicii complexe de asistență medicală şi va îmbina îngrijirea preventivă, curativă și paliativă, mutând accentul de la tratament către prevenție. Este vizată și transformarea digitală a serviciilor de sănătate cu instrumente personalizate pentru prevenție și îngrijire centrată pe persoană dar și prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale.

De asemenea, conform propunerii avansate către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unitatea de asistență medicală ambulatorie va cuprinde cabinete specializate în recuperarea post COVID-19, în cardiologie și neurologie, chirurgie generală și vasculară, oncologie și hematologie, diabet și boli metabolice, gastroenterologie, endocrinologie și alergologie, nefrologie, psihiatrie etc. Unitatea de îngrijire clinică va îngloba secții de anestezie și terapie intensivă, cardiologie (inclusiv intervențională, cu unitate de supraveghere și tratament avansat al pacienților critici) și neurologie, oncologie și hematologie, chirurgie generală, medicină internă, diabet și boli metabolice, reumatologie, gastroenterologie, endocrinologie, alergologie, nefrologie, pneumologie (cu un compartiment de ventilație non-invazivă), îngrijiri paliative, medicină fizică și reabilitare post COVID-19 etc. Unitatea de investigații paraclinice va cuprinde laboratoare moderne de imagistică medicală și radiologie intervențională, de analize medicale, de explorări funcționale (EKG, test de efort, spirometrie, pletismografie, audiometrie etc.), anatomopatologie, bronhologie diagnostică și terapeutică, gastroenterologie diagnostică și terapeutică, fiziokinetoterapie, cardiologie și neurologie intervențională.

Costul total al investiţiei este estimat la 84.200.000 de Euro, pentru întreaga perioadă de implementare 2021 - 2026.

Cel de-al doilea obiectiv de investiții din cadrul Strategiei de Dezvoltare Instituțională, pentru care Universitatea Ovidius a depus o fișă de reforme și investiții ca propunere pentru PNRR, este crearea unui Centru regional de excelență în transformare digitală, inovare și transfer de tehnologie, în cadrul UOC.

Referitor la acest proiect, propus pentru finanţare prin PNRR, prorectorul pentru Cercetare și inovare, prof. univ. dr. Mihai Gîrţu, spune că vizează formarea unei rețele de cel puţin şapte centre care să se integreze într-un sistem coerent de inovare la nivel național, deschis către colaborarea cu ecosistemele de inovare ale celorlalte state membre ale UE.

„Centrul de excelență în transformare digitală, inovare și transfer de tehnologie poate fi dezvoltat în jurul unei universități, care joacă rolul de orchestrator și centru de competențe şi colaborează cu organizații cu roluri și atribuții complementare, relevante pentru îndeplinirea misiunii sale: asociații patronale reprezentative pentru mediul de afaceri regional, camere de comerț, asociații reprezentative pentru administrația locală/regională, firme de consultanță cu experiență în digitalizare, inovare și antreprenoriat, clustere reprezentative la nivel regional”, a subliniat prof. univ. dr. Mihai Gîrţu.

Centrul de excelenţă şi inovare va permite studenților să dobândească abilități și competențe profesionale și transversale cerute de angajatori prin colaborare transdisciplinară pentru elaborarea și implementarea unor proiecte generate de nevoile firmelor și comunităților regionale, creând specialişti cu competenţe multilaterale.

De asemenea, în misiunea Centrului de excelență în transformare digitală, inovare și transfer de tehnologie se încadrează furnizarea de servicii de formare a competențelor digitale și de consultanță tehnică precum și facilități de experimentare la standarde europene, cu scopul stimulării transformării digitale și tranziției la economia circulară a agenților economici și a entităților publice din regiunile vizate.

În cadrul centrului vor fi oferite cursuri de formare privind protejarea proprietății intelectuale și valorificarea rezultatelor cercetării, cultura antreprenorială și a inovării, precum și consultanță tehnică, juridică, financiară pentru implementarea proiectelor de transformare digitală sau de dezvoltare durabilă ale firmelor sau autorităților locale și regionale.

Costul total al invstiţiei, pentru întreaga perioadă de implementare (2021 - 2026) este estimat la 7.500.000 de Euro.