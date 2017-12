Proiecte de milioane de lei la Agigea

Reporter: Cum caracterizaţi prima parte a mandatului dumneavoastră?

Cristian Cârjaliu: Dacă analizăm un an jumătate de mandat de primar, am şi foarte multe împliniri, dar şi câteva proiecte pe care nu am reuşit încă să le duc la îndeplinire. Una din principalele realizări a fost construirea unui nou sediu al Primăriei Agigea. Noul sediu are o suprafaţă de 1.250 mp faţă de fosta primărie, unde funcţionam în condiţii improprii cu o suprafaţă de 90 mp. Am depus, până la această dată, nouă proiecte pe fonduri europene. Un prim proiect depus vizează dotarea cu mobilier a Şcolii „Ion Borcea” din Agigea, proiect care se află în prezent la evaluare la Ambasada Japoniei în România, care se va ocupa de achiziţionarea acestui mobilier. Proiectul are o valoare de 42.000 euro. Un alt proiect este depus pe programul Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, în valoare de 2,8 milioane de euro, pentru introducerea reţelei de canalizare şi construirea unei staţii de pompare în satul Lazu, care aparţine de Agigea. Un alt proiect pe care dorim să-l aplicăm în comuna Agigea a fost depus la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) pentru evaluare şi cuprinde alimentarea cu energie electrică a unor străzi din Agigea, în baza programului de electrificare 2007 - 2009, proiect care se ridică la peste 300.000 lei, banii fiind alocaţi de la bugetul de stat. Doresc să amenajez şi un parc în centrul comunei cu fonduri de la Ministerul Mediului, prin Programul de îmbunătăţirea a calităţii mediului, proiectul fiind depus deja la minister.

Reporter: Pe plan social care au fost ţintele?

Cristian Cârjaliu: În acest an am iniţiat şi un proiect de acordare a unor pachete cu alimente pentru pensionari. Tot pentru pensionari urmează să construim un pavilion de vară. Printre reuşitele ca primar se numără achiziţionarea a două microbuze pentru transport elevi. De asemenea, în acest an am reuşit achiziţionarea de uniforme pentru elevii claselor I-VIII din comună. Suntem în curs de finalizare a unui parc pentru copii „Ţara piticilor”, după modelul de la Constanţa, care este amplasat pe str. Ion Corvin. Este pentru prima dată când în comuna Agigea copiii beneficiază de un astfel de parc de joacă, iar cu sprijinul CJC am început refacerea structurii stradale, pe trei artere din comună, însemnând construirea de la zero a drumurilor. Un alt proiect important pentru comunitate reprezintă construirea unei grădiniţe în satul Lazu, prima construcţie de acest gen în localitate, iar o altă grădiniţă va fi construită în Agigea.

Reporter: La ce capitol este deficitară comuna Agigea?

Cristian Cârjaliu: Este foarte limpede că marea problemă a noastră este lipsa unui cămin cultural, care este extrem de necesar pentru cetăţeni, care nu au unde să îşi sărbătorească nunţile şi botezurile. Cu sprijinul CJC şi implicit al preşedintelui Nicuşor Constantinescu încercăm să rezolvăm situaţia. Am identificat o suprafaţă de teren de 600 mp, pe care se va construi viitorul cămin cultural al localităţii, cu bani de la CJC.

Reporter: Ce vă propuneţi în 2010?

Cristian Cârjaliu: Pentru anul viitor, printre obiectivele importante pe care doresc să le duc la îndeplinire se numără construirea unui monument al eroilor. Monumentul va fi construit cu bani de la bugetul local. Tot pentru 2010, am iniţiat un sistem de acordare de burse după modelul CJC, bursele fiind acordate tuturor copiilor din clasele I-VIII, cu medii peste 9. De asemenea, în centrul comunei, pe DN Constanţa - Mangalia, va fi construit şi un sens giratoriu pentru fluidizarea traficului.