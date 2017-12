Proiecte de Pelmuş şi Ilfoveanu, la Bienala de la Veneţia

România va fi reprezentată la ediţia din acest an a Bienalei de la Veneţia prin proiectele „An immaterial retrospective of the Venice Biennale\", de Maria Alexandra Pirici şi Manuel Pelmuş şi „Reflection Centre for Suspended Histories. An Attempt\", semnat, printre alţii, de Nicu Ilfoveanu. Bienala va avea loc între 1 iunie şi 24 noiembrie, iar previzionarea se va desfăşura în perioada 29 - 31 mai. Tema aleasă de directorul celei de-a 55-a ediţii a Expoziţiei Internaţionale de Artă - La Biennale di Venezia, Massimiliano Gioni, este „Il Palazzo Enciclopedico/ The Encyclopedic Palace\".

Potrivit unui anunţ al Ministerului Culturii, cele două proiecte au fost selectate dintr-un număr de 18. Din juriu au făcut parte, prin ordin de ministru, Bogdan Ghiu, Matei Bejenaru, Magda Cârneci, Roberto Pinto (Italia), Rene Reitmeijer (Olanda), Monica Morariu - comisar şi Alexandru Damian - vicecomisar.

Proiectul „An immaterial retrospective of the Venice Biennale\" va fi prezentat în spaţiul expoziţional din Pavilionul României din Giardini della Biennale.

Celălalt proiect câştigător, „Reflection Centre for Suspended Histories. An Attempt\", va fi expus în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.

