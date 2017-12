Proiecte de peste 10 milioane de euro

Oraşul Techirghiol este în topul localităţilor la nivelul judeţului Constanţa în ceea ce priveşte proiectele europene. Începând cu anul 2008, preocuparea principală a Primăriei a fost aceea de a aduce cât mai mulţi bani europeni la Techirghiol, contribuind la dezvoltarea oraşului. Cele mai multe proiecte s-au axat pe creşterea atractivităţii turistice a oraşului şi readucerea lui în topul destinaţiilor din România. „Am reuşit să aducem, prin diferitele proiecte pe care le avem, peste 10 milioane de euro. Rezultatele acestor proiecte, unele finalizate, altele în curs de implementare, se vor vedea începând cu 2013. Succesul nostru s-a datorat faptului că am depus la timp documentaţiile proiectelor. În ceea ce priveşte implementarea proiectelor, va mai dura până în anul 2014. Trebuie să le mulţumesc angajaţilor din primărie care au lucrat la toate aceste proiecte”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. El a precizat că dezvoltarea infrastructurii oraşului a avut prioritate. „Fără o infrastructură pusă la punct, nu poţi vorbi despre dezvoltarea unor proiecte de atragere a turiştilor. Am început cu asfaltarea şi extinderea reţelei de apă şi canalizare, pentru a aduce oraşul Techirghiol la nivelul anului 2012. Am continuat apoi cu proiectele care, la final, vor contribui decisiv la atragerea unui număr cât mai mare de turişti. Vorbim aici despre reabilitarea şi reamenajarea falezei lacului, despre reabilitarea plajei, despre parcul acvatic şi, nu în ultimul rând, despre parcurile de recreere. Sunt proiecte, finalizate sau în curs de implementare, care cu siguranţă vor conduce, în final, la atragerea unui număr mare de turişti”, a spus Stan.