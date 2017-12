Proiecte europene derulate de facultăți ovidiene, premiate la Ruse

În cadrul proiectului „RINNO - Model for maximizing the benefits of cross-border cooperation between Romania and Bulgaria through R&D investments”, pe 26 iunie s-a desfășurat, la Ruse, Ceremonia Anuală de decernare a premiilor RINNO, pentru proiectele transfrontaliere România - Bulgaria. În urma concursului de selecție, juriul format din specialiști ai UE a decis ca trei proiecte derulate în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța să fie premiate, pentru cel mai inovativ parteneriat între universități, întreprinderi mici și mijlocii și autoritățile locale. Premiul pentru cooperare interuniversitară a fost câștigat de proiectul „Cross-Border University Network for Intercultural Communication (CUNIC)”, derulat la Facultatea de Litere sub coordonarea instituțională a prof. univ. dr. Adina Ciugureanu. Proiectul „Cross Border Oenology and Viticulture Centre „Danube Terraces”“, derulat la Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole (coordonator instituțional prof. univ. dr. Georgeta Beleniuc), a câștigat premiul pentru parteneriat public-privat, iar proiectul „TRANS-TOUR-NET: Creation and Marketing of Pilot Cross-Border Tourist Products in Dobrudzha”, derulat la Facultatea de Științe Economice (coordonator proiect lect. univ. dr. Andreea Moraru) - Premiul pentru parteneriat public-privat. Universitatea „Ovidius” din Constanța a fost reprezentată la această ceremonie de prof. univ. dr. Adina Ciugureanu, conf. univ. dr. Florentina Nicolae, prof. univ. dr. Georgeta Beleniuc și lect. univ. dr. Andreea Moraru. RINNO are ca obiectiv fundamental promovarea cooperării și a schimbului de informații în activitățile de cercetare și dezvoltare, prin care comunitățile locale au posibilitatea de a crește nivelul lor de competitivitate și de a îmbunătăți calitatea mediului de afaceri. Partenerul principal este Autoritatea Națională pentru Cercetare și Inovare din România.