Proiecte „în aer“ din cauza modificărilor legislative

MODIFICARE O simplă abrogare a unei hotărâri de Guvern poate pune în dificultate autorităţile locale. Comuna Pecineaga se numără printre comunele care au obţinut finanţarea unor proiecte de reabilitare a infrastructurii în baza HG nr. 577/1997, privind reabilitarea, modernizarea şi asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, precum şi canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate. Având contractele de finanţare semnate, Primăria Pecineaga a demarat procedurile de organizare a licitaţiilor, desfăşurate fără probleme. Odată finalizată şi această etapă, autoritatea locală din Pecineaga aştepta fondurile din partea Guvernului României pentru a putea demara lucrările. „Între timp, HG nr. 577/1997 a fost abrogată. De la nivel guvernamental s-a decis continuarea finanţării lucrărilor deja începute, dar şi a proiectelor pentru care au fost deja încheiate contractele de finanţare. Având în vedere că la Pecineaga a fost organizată şi licitaţia, am fost incluşi şi noi pe lista celor care vor primi bani pentru demararea sau continuarea lucrărilor. Când vom primi banii, nu ştie nimeni. Am înţeles că primele fonduri vor fi primite după rectificarea bugetară din luna iulie. Noi suntem pregătiţi din toate punctele de vedere, pentru că, imediat cum primim banii, constructorul se apucă de treabă”, a declarat primarul comunei Pecineaga, Lili Pâslaru.

ÎN AŞTEPTAREA BANILOR Cu Hotărârea 577 încă în vigoare, cei peste 3.000 de locuitori ai comunei Pecineaga ar fi putut să se bucure peste aproximativ doi ani de investiţiile în infrastructură pentru care lucrările trebuiau încă de acum două luni începute. Bugetul comunei, care abia se apropie de 800.000 de lei pe an, nu permite angajarea Primăriei în cine ştie ce investiţii majore. „Este un an dificil din punct de vedere financiar. În primul rând, a trebuit să achităm datoriile lăsate de fostul primar, motiv pentru care am şi contractat un împrumut prin Trezorerie. Apoi, din bugetul local trebuie să ne asigurăm că vom avea bani să funcţionăm. Ceea ce mai rămâne, dacă va rămâne, vom dirija spre investiţiile urgente”, a spus primarul. Aprobarea şi semnarea contractelor de finanţare au reprezentat la început salvarea în ceea ce priveşte infrastructura, numai că abrogarea HG 577 a tăiat serios din elanul autorităţii locale. Potrivit primarului, în momentul în care vor fi virate primele sume, vor fi demarate lucrările la reţelele de apă şi canalizare. „Asfaltarea o vom face la sfârşit, după ce vom termina lucrările la reţelele de apă şi canalizare”, a explicat Lili Pâslaru. Primarul mai spune că, din fondurile proprii, a finalizat lucrările pentru şase kilometri din reţeaua de apă. „Cu ce am făcut noi din bugetul local şi cu ce vom realiza cu banii din cele trei proiecte, putem spune că peste 90% din partea de infrastructură la nivelul comunei este finalizată, infrastructură care nu a fost reabilitată de 30 - 40 de ani”, a afirmat primarul.