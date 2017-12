Proiecte în aşteptarea finanţării

Primăria Vulturu are depuse mai multe proiecte pentru modernizarea comunei, printre care se numără amenajarea unei săli de sport, a unei baze sportive şi a unui parc în localitate, însă pentru nici unul nu a primit încă finanţare pentru a putea demara execuţia acestor investiţii. „Avem proiecte depuse de un an sau chiar de doi ani, şi nu am primit până în prezent niciun răspuns de la autorităţile de la Bucureşti. Trebuie să ştim şi noi dacă mai aşteptăm sau nu, pentru a ne putea ocupa de alte priorităţi în comună”, a declarat primarul comunei Vulturu, Eugen Berbec. Edilul e nemulţumit şi că, pentru întocmirea proiectelor, este nevoie de mulţi bani, care, în alte condiţii, ar putea fi direcţionaţi către alte investiţii în comună şi nu cheltuiţi pe proiecte prin programe guvernamentale care nu primesc finanţare.