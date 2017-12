Proiecte în pericol

PASARELA Primarul Constanţei, Radu Mazăre, consideră că anul 2011 a fost unul mulţumitor, având în vedere că bugetul municipalităţii a fost semnificativ mai mic decât cel din 2010. „Mă bucur că am reuşit să ducem la îndeplinire o serie de proiecte. Mă bucur că staţiunea Mamaia a mers bine în sezonul estival 2011, în condiţiile în care ni s-au pus o mulţime de piedici de către Guvern”, a declarat primarul Mazăre. Poate, dacă guvernul portocaliu îşi îndrepta atenţia mai atent asupra nevoilor constănţenilor şi lăsa deoparte războiul politic, am fi putut vorbi acum despre multe proiecte finalizate. Un exemplu de proiect care ar fi putut aduce numeroase beneficii turismului românesc este cel al „Pasarelei pietonale” din staţiunea Mamaia. „Este un proiect pe care îl pusesem la cale în vremurile în care mă înţelegeam cu tanti Nuţi (n.r. - Elena Udrea), sau, mai exact, asculta când îi explicam ce trebuie făcut cu turismul în staţiunea Mamaia. Pentru că nu aveam bani nici atunci şi nici acum pentru a face un port turistic în staţiunea Mamaia, am gând o soluţie mai simplă de a realiza această pasarelă care va avea un cheu de acostare în spatele unui dig de larg, în aşa fel încât ambarcaţiunile să poată acosta şi să încercăm să avem şi aici vapoare cu care să plimbe turiştii. Ea va fi gata până în sezonul viitor şi va costa ceva mai mult de un milion de euro, din care noi punem 25% şi Ministerul Dezvoltării 75%”, a spus Mazăre. Îmbucurător este faptul că lucrările la construcţia pasarelei au fost demarate şi că turiştii se vor bucura de ea sezonul estival viitor.

FONDURI EUROPENE PENTRU POD Un alt proiect care ar fi trebuit de mult să fie finalizat este „reabilitarea podului IPMC”. După cum bine se ştie, Consiliul Local Constanţa a avut patru tentative de a trece respectivul pod în administrarea Ministerului Transporturilor pentru a fi reabilitat. De fiecare dată, conducerea ministerului a refuzat să dea banii necesari acestui proiect. În cadrul şedinţei de ieri, consilierii locali au votat o nouă hotărâre prin care preiau din nou podul IPMC în administrarea Consiliului Local. „Am luat din nou podul IPMC la Consiliul Local pentru a-l putea finanţa cu fonduri europene. Noi, la Constanţa, nu am putut beneficia de niciun ban de la Guvern ca să putem repara vreun pod sau vreun drum. Ca să nu cadă în capul oamenilor, vom încerca să-l finanţăm pe restul de bani care rămân din fonduri europene. El va fi reabilitat după ce va semna tanti Nuţi proiectele”, a afirmat Mazăre.

GREUTĂŢI Pe lângă aceste proiecte, la care se adaugă celelalte proiecte europene depuse spre avizare, primarul Radu Mazăre are un proiect pe care doreşte să îl vadă îndeplinit. Vorbim probabil de un proiect, poate chiar mai important decât cel al locuinţelor ieftine lansat în anul 2008, şi care se va finaliza anul viitor. Vorbim despre cartierul de locuinţe sociale „Henri Coandă”. „Pentru anul 2012 îmi doresc să realizez locuinţele pentru oamenii sărmani. Noi am făcut licitaţia, fiind pe punctul de a semna contractul în urmă cu două zile. Din nefericire, nu l-am semnat pentru că firma care urma să ne facă aceste construcţii cu finanţare proprie avea în spate ei Raiffeisen Bank. În ultima perioadă, băncile austriece, în general băncile din Europa se retrag din Europa de Est. În aceste condiţii, compania respectivă avea nevoie să le emitem garanţiile în euro, oferta de finanţare fiind în lei. Ori, noi trebuie să reluăm procedura de achiziţie, o problemă destul de complicată, pe care sper din tot sufletul să o scot la capăt, chiar dacă vom mai întârzia câteva luni”, a spus Mazăre. Primarul doreşte să treacă peste toate aceste probleme şi anul viitor să poată inaugura primele blocuri de locuinţe pentru oamenii săraci din Constanţa.