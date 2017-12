Proiecte întrerupte din cauza temperaturilor scăzute

Vremea rece a determinat autorităţile locale să stopeze o serie de proiecte care începuseră să se deruleze înainte de venirea iernii, unul dintre motive fiind faptul că temperaturile sub zero grade nu permit lucrul în condiţii prielnice pentru angajaţi. Au fost oprite, în special, proiectele de modernizare şi asfaltare a drumurilor, dar şi de montare a sistemelor de alimentare cu apă şi amenajare a reţelelor de canalizare, multe primării din judeţul Constanţa aflîndu-se în această situaţie. Unii primari spun că nu atît temperaturile scăzute au fost cele care au oprit proiectele, cît mai mult ideea de nu-i ţine pe oameni să lucreze afară pe un ger de crapă pietrele. La Deleni, proiectul de pietruire a tuturor străzilor din comună se află acum pe ultima sută de metri, după care va fi continuat cu asfaltarea drumurilor. Primarul comunei, Marian Dan, spune însă că, deocamdată, lucrările s-au oprit din cauza vremii. „După pietruirea celor 14,5 kilometri de drum pe care ni i-am propus, vom continua lucrările cu asfaltarea tuturor drumurilor, dar cînd vremea ne va permite”, a spus Marian Dan. Şi la Dumbrăveni, primarul Gheorghe Cenuşă a reuşit modernizarea tuturor drumurilor de pămînt din comună. El spune că are de gînd să şi asfalteze porţiunile de drum deja pietruite, pentru a contribui la dezvoltarea comunei, mai ales că, în ultimii ani, aici nu prea s-au făcut investiţii. La Eforie, lucrările de asfaltare a tramei stradale din cele două oraşe, începute în primăvara acestui an, au fost sistate încă de la început de decembrie, din cauza condiţiilor meteorologice, care nu permit efectuarea unor lucrări de durată. Modernizarea tramei stradale din Eforie a început la finele lui martie, după ce Primăria a semnat un contract cu o firmă străină, prin care aceasta s-a angajat să asfalteze toate străzile care necesită reabilitare. Şi în Constanţa, autorităţile au oprit lucrările de scoatere a şinelor de tramvai de pe linia 102, tot din cauza faptului că nu se poate lucra în temperaturi sub zero grade. Imediat după ce vremea se va încălzi, cel mai probabil în martie sau aprilie, astfel de lucrări vor fi reluate.