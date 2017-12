Proiecte majore aplicate în doar un an. Urmează altele...

REALIZĂRI Unul dintre exemplele demne de urmat printre primarii comunelor din judeţul Constanţa este cel al primarului din comuna Bărăganu, Titu Neague, care, în doar un an de mandat, are la activ realizări pe care alţii nu le-au făcut în patru ani. Implicarea sa a fost vizibilă în toate domeniile, având ca sprijin Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). De asemenea, banii din bugetul local au fost folosiţi cu mare băgare de seamă şi drămuiţi în aşa fel încât să poată fi rezolvate problemele stringente ale comunei. Având în vedere că în comună infrastructura de bază era la pământ, Neague şi-a propus să facă tot ce-i stă în putinţă ca, într-un an, să reducă din acest handicap şi să pună la punct clădirile de interes public din comună. Şi a reuşit. În ambele sate ale comunei. Mai exact, în satul Bărăganu, Titu Neague e reuşit să amenajeze o farmacie, un dispensar, un post de poliţie, spaţii adecvate pentru o grădiniţă, a reabilitat şcoala, iar sprijinul acordat locuitorilor care au venit la el cu diferite probleme a fost binevenit. Ca exemplu în acest sens stă o casă construită anul trecut pentru doi bătrâni care, în prag de iarnă, ar fi rămas fără acoperiş deasupra capului dacă primarul nu le-ar fi construit un adăpost. Nici satul Lanurile nu a fost lăsat în paragină. Aici, primarul, ba în regie proprie, ba cu bani de la CJC sau din bugetul local, a construit un dispensar, o grădiniţă, a reabilitat şcoala, iar exemplele ar putea continua. Şi în privinţa liniştii şi ordinii publice există schimbări majore. Primarul spune că infracţionalitatea a scăzut foarte mult, iar furturile aproape că au dispărut.

PLANURI DE VIITOR Proiectele pentru următorii patru ani sunt pe măsura celor realizate deja. Dacă în ultimul an a avut grijă să pună la punct unităţile de învăţământ, proiectele de acest gen nu se vor opri. Mai exact, pentru satul Bărăganu a fost aprobat proiectul de construcţie a unei grădiniţe, care va fi construită între Primărie şi şcoală. Cele mai importante proiecte pe care le are în vedere primarul vizează infrastructura de bază. Este vorba despre proiecte privind reabilitarea reţelei de apă potabilă în satul Lanurile, amenajarea reţelei de apă în satul Bărăganu, unde nu există reţea de apă, continuarea proiectului de pietruire până la finalizarea lui şi apoi vor fi demarate lucrările de asfaltare. Aceste proiecte pe care le are primarul în plan, dar şi altele vor fi detaliate într-o ediţie viitoare.