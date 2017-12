Proiecte pe jumătate realizate, din lipsă de fonduri

Multe dintre comunele judeţului Constanţa nu se pot lăuda cu un buget atât de generos care să le permită angrenarea în investiţii importante. Ciobanu este una dintre comunele cu un buget de supravieţuire, dar unde, în ultimul an, au fost finalizate şi câteva investiţii. „Reducerea cheltuielilor la nivelul administraţiei locale, înfiinţarea societăţii Consiliului Local, Ciobănaşul Edilitar SRL, şi creşterea procentului de încasări ale impozitelor locale ne-au permis, în prima jumătate a anului, să demarăm câteva proiecte de infrastructură. S-a început reabilitarea drumurilor tehnologice, pentru care am cumpărat piatră ieftină de la carierele din apropiere, lucrările fiind executate cu societatea Consiliului Local. De asemenea, transportul pietrei a fost realizat cu utilajele pe care administraţia locală le are în dotare. Nu am putut duce la bun sfârşit proiectul pentru că nu am mai avut fonduri. Vom încerca, în primăvara anului viitor, să terminăm de reabilitat partea de drumuri tehnologice care ne-a rămas. Un alt proiect început în această vară este cel al reabilitării trotuarelor din comună. Şi aici am redus cât s-a putut din cheltuieli, prin realizarea lucrărilor cu angajaţii proprii şi achiziţionarea de materiale cât mai ieftine. Şi aici am putut realiza aproximativ jumătate din ceea ce ne-am propus, tot din lipsă de fonduri. Am mai avea cam 200 de metri, pe care sperăm să-i finalizăm în săptămâna care vine, când este anunţată vreme ceva mai bună, în prezent lucrările fiind oprite din cauza ploii”, a declarat primarul comunei Ciobanu, Tudorel Gurgu. În altă ordine de idei, edilul a afirmat că, în perioada imediat următoare, locuitorii comunei Ciobanu care se încadrează din punct de vedere al veniturilor şi îndeplinesc condiţiile cerute de Guvern pot depune la sediul Primăriei solicitările pentru ajutoarele de încălzire. „Am fi vrut să putem contribui şi noi, din bugetul local, pentru ajutorarea celor care au probleme financiare, însă, în lipsa resurselor financiare, nu putem face acest lucru”, a spus primarul.