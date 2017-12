Proiecte pentru bolnavii de cancer

Un nou serviciu de îngrijiri numit „proiect Dragoş” se va dezvolta în două spitale mari din Bucureşti - Institutul de Oncologie şi Spitalul de Copii „Marie Curie” - pentru bolnavii de cancer. Banii pentru acest proiect, în valoare de 118.000 de euro, au fost daţi de Fundaţia Bristol Myers Squibb ca parte a iniţiativei pentru Europa Centrală şi de Est „Bridging Cancer Care”. Proiectul are în vedere pregătirea asistentelor în scopul asigurării continuităţii îngrijirilor pacienţilor şi după ce sunt externaţi. Florentina Baltag, coordonatoarea proiectului, a declarat că asistentele, ajutate de un medic cu competenţe în îngrijiri paliative şi un asistent social, vor face vizite la spitale şi vor lucra cu personalul instituţiei sanitare la elaborarea unui plan de îngrijiri coordonat pentru pacienţi, din momentul diagnosticării până la externare şi deces. Asistentele vor putea oferi îngrijire paliativă holistică, în cazul în care starea pacientului se degradează vor da sfaturi şi vor îndruma familia. Toate serviciile sunt gratuite pentru pacienţi. Proiectul se numeşte Dragoş, de la numele unui tânăr care a murit de această boală. „Nu existe cuvinte pentru a exprima calvarul prin care am trecut. Nu putem decât să-i mulţumim lui Dumnezeu că Dragoş se afla în Marea Britanie şi a beneficiat de cea mai bună îngrijire. Dacă ar fi fost în România situaţia ar fi fost cu totul alta”, a declarat tatăl lui Dragoş. Acesta a dorit să se implice în acest proiect pentru a-i ajuta pe tinerii aflaţi într-o astfel de situaţie să beneficieze de servicii de cea mai bună calitate. Hospice Casa Speranţei, care are un serviciu operativ de îngrijiri paliative la domiciliu în Bucureşti, colaborează în acest proiect. „Sper ca acest proiect să reprezinte doar începutul. O echipă mică poate acoperi doar o mică parte din nevoia pacienţilor, dar scopul este de a ajunge un model de îngrijire care să fie replicat şi în alte spitale şi alte regiuni din România. Apreciem foarte mult sprijinul Fundaţiei Bristol Myers Squibb şi a spitalelor de pediatrie de a ne ajuta în promovarea noului concept de îngrijiri specializate”, a spus Graham Perolls, director executiv al Hospice of Hope. La Constanţa este un singur centru de îngrijiri paleative, respectiv „Casa Soarelui”.