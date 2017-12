Proiecte pentru căminele culturale din Poiana şi Ovidiu

REABILITARE CU BANI EUROPENI Cu ultimele resurse, Primăria Ovidiu a finalizat documentaţia pentru unul dintre ultimele proiecte europene pentru care speră să obţină finanţare în exerciţiul bugetar care se încheie la sfârşitul acestui an. „La mijlocul săptămânii am trimis toate documentele aferente proiectului de reabilitare a celor două cămine culturale din localitatea Ovidiu şi satul Poiana. Reabilitarea celor două obiective era mai mult decât necesară, însă mult prea costisitoare dacă ar fi trebuit să acoperim cheltuielile din bugetul local. Până anul trecut nu a existat un astfel de proiect şi, aşa cum se ştie, în România durează foarte mult să obţii toate avizele necesare pentru ca proiectul să îţi poată fi acceptat la finanţare. În final, am obţinut şi ultimele avize şi am fost în măsură să depunem proiectul, pentru care sperăm să primim finanţare, şi în primăvara anului 2014 să începem lucrările”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, George Scupra.

AJUTOARE PENTRU NEVOIAŞI În altă ordine de idei, primarul a spus că, de astăzi, în localitatea Ovidiu va începe distribuirea ajutoarelor europene. „Am aşteptat atât de mult să începem distribuirea pentru că nu primisem toate produsele şi toate cantităţile. Pentru beneficiarii din satele Poiana şi Culmea, am luat decizia să livrăm ajutoarele la domiciliu, pentru a nu se mai deplasa oamenii până în Ovidiu. Am considerat că sunt persoane nevoiaşe care nu vor avea banii necesari pentru a veni cu un mijloc de transport să care cantităţile deloc de neglijat pe care le primesc drept ajutoare. Pentru beneficiarii care locuiesc în Ovidiu, distribuirea ajutoarelor europene se va face începând de astăzi, în intervalul orar 8.00 - 16.00, la sala sporturilor de la Şcoala nr. 2”, a afirmat Scupra.