Proiecte pentru comună

În vremuri de criză şi cu un buget sărac, Primăria Saraiu face tot posibilul să supravieţuiască şi să acopere, pe cât posibil, toate cheltuielile pe care le are o administraţie locală. Dacă Guvernul a dat bani să acopere doar o parte din sumele necesare pe care o primărie le are de acoperit într-un an întreg, atunci autorităţile locale din Saraiu s-au gândit că cea mai bună soluţie este să întocmească şi să depună proiecte pentru a obţine finanţările necesare în vederea dezvoltării comunei. Primarul din Saraiu, Vasile Băjan, are deja în lucru un proiect pentru construirea unui drum principal, care să lege Saraiu de Gârliciu, un proiect de construire a unei fabrici de peleţi, a unui drum de acces în extravilan, la viitorul parc eolian, şi a unui cămin pentru persoanele vârstnice.