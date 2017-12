Proiecte PNDR respinse, redepuse la Ministerul Dezvoltării

Primăria Grădina a decis să redepună pe alt program de finanţare dosarele cu proiecte întocmite care au fost respinse prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Primarul comunei, Gabriela Iacobici, a declarat că în această situaţie sunt două proiecte pe care administraţia locală le-a întocmit şi le-a depus prin Măsura 3.2.2. referitoare la renovarea şi dezvoltarea satelor şi, deşi au fost declarate eligibile, n-au primit finanţare pentru că cei de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale au susţinut că nu mai sunt fonduri disponibile. „Proiectele pe care le-am depus pe PNDR au fost întocmite bine. Am hotărât să nu irosim proiectele la care am lucrat atâta vreme şi documentele pe care am cheltuit mulţi bani de la bugetul local şi să le redepunem pe alte programe. Ne-am încercat norocul la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi deja ne-au trimis o hârtie prin care ne înştiinţează că se deschide o sesiune de depunere de proiecte şi le vom putea depune pe alt program derulat cu fonduri europene”, a declarat primarul comunei Grădina. Primul proiect vizează înfiinţarea unui sistem de alimentare cu apă, a unei reţele de canalizare şi a unei staţii de epurare în localitatea Grădina, iar cel de-al doilea proiect ce urmează să fie redepus vizează asfaltarea a zece kilometri de drumuri comunale în cele două sate (Grădina şi Cheia) ce aparţin de unitatea administrativ teritorială. „Cele două proiecte cumulează o valoare de cinci milioane de euro şi, dacă vor fi aprobate, vom reuşi să dezvoltăm şi mai mult comuna”, a mai declarat Iacobici.