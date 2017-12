Proiecte puse pe picioare cu doar opt angajaţi

Comuna Vulturu este în topul unităţilor administrativ-teritoriale din România cu cei mai puţini angajaţi. La Vulturu, doar opt salariaţi, în care îi includem şi pe primar şi viceprimar, deservesc cei peste 2.000 de locuitori din comună. Cu toate acestea, la Vulturu s-au finalizat în ultimii ani mai multe proiecte importante pentru comunitate, proiecte finanţate cu bani europeni sau cu bani de la Consiliul Judeţean Constanţa. „Pe lângă documentele pe care le solicită locuitorii comunei, angajaţii Primăriei s-au preocupat şi de ceea ce înseamnă documentaţiile pentru proiectele cu finanţare europeană. Cu puţinii angajaţi de la Primărie am dus la bun sfârşit proiectul cu Banca Mondială, de reabilitare a şcolii. Cu aceiaşi angajaţi am finalizat documentaţia pentru reabilitarea grădiniţei şi proiectul de amenajare a sediului Primăriei. Atât eu, cât şi angajaţii ne-am dat interesul pentru a putea aduce cât mai multe fonduri la nivel local, pentru că numai aşa putem dezvolta infrastructura în comună. Bugetul local este de cel mult 800.000 de lei anual, astfel că nu ne permitem să ne angrenăm în vreun proiect pe care să îl finanţăm noi. Cel mai mare ajutor financiar l-am primit de la Consiliul Judeţean Constanţa, care ne-a sprijinit să pietruim toate străzile, dar şi să reabilităm complet căminul cultural”, a declarat primarul comunei Vulturu, Eugen Berbec. Acesta a precizat că de mai bine de un an încearcă să semneze contractul de finanţare pentru proiectul integrat „Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă şi înfiinţarea reţelei de canalizare”. „Este un proiect în valoare de şapte milioane de lei, adică bugetul comunei pentru următorii zece ani. Documentaţia este finalizată de la mijlocul anului 2012. Avem toate avizele şi aprobările, nu trebuie decât să semnăm contractul de finanţare. Am avut mai multe întâlniri cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării, însă până acum nu am primit decât promisiuni”, a spus Berbec. Potrivit acestuia, prin acest proiect vor fi reabilitaţi cei 13 kilometri ai reţelei de apă şi va fi înfiinţată reţeaua de canalizare pe o lungime de 16 kilometri.