Proiecte realizate de liceeni pentru societatea constănţeană

AIESEC Constanţa, cu sprijinul programului european Tineret în Acţiune desfăşoară sîmbată, la ora 11.00, la Hotel Ibis, evenimentul intitulat “Cafeneaua ONG-urilor” din cadrul proiectului “Learn Today Build Tomorrow”. Evenimentul are ca principal obiectiv implicarea ONG-urilor constănţene în realizarea celor patru proiecte create de cei 75 de participanţi ai proiectului “Learn Today Build Tomorrow” şi informarea opiniei publice cu privire la problemele existente în societate. Printre invitaţi sînt organizaţii non-guvernamentale precum World Vision, Oceanic Club şi Rotary. Temele proiectelor gîndite de elevi au diverse implicaţii sociale. Primul proiect este dedicat mediului, fiind intitulat “Generaţia Ecofest” şi are ca scop creşterea gradului de conştientizare a societăţii constănţene cu privire la posibilitatea reciclării şi educarea acestora în direcţia protejării mediului înconjurător. Cel de-al doilea proiect intitulat “Children in need” este dedicat copiilor din orfelinate şi cu dezabilităţi, scopul fiind ajutorarea acestora pe plan material. “Seek the weak”, cel de-al treilea proiect îşi propune să vină în ajutorul familiilor nevoiaşe din oraşul Constanţa şi are ca scop strîngerea de fonduri şi bunuri pentru acestea. Ultimul proiect realizat de participanţi, intitluat “Technoholics”, este dedicat persoanelor ce îşi petrec prea mult timp în faţa calculatoarelor şi micilor ecrane, astfel prin realizarea unor activităţi în aer liber acest proiect îşi propune să încurajeze socializarea dintre oameni. În cadrul evenimentului, vor fi prezentate aceste proiecte cu scopul de a stabili colaborări cu ONG-urile ce îşi doresc implicarea pe problemele identificate de participanţii proiectului. Pe lîngă acest obiectiv, evenimentul urmăreşte informarea şi educarea societăţii pe problemele existente în comunitate, din perspectiva tinerilor voluntari implicaţi în ONG-uri, dar şi a stagiarilor internaţionali veniţi din medii sociale diferite