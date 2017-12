Proiecte sabotate prin contestaţii

LICITAŢII CONTESTATE PE BANDĂ RULANTĂ. Beneficiarii proiectelor cu finanţare comunitară sau guvernamentală se confruntă cu o afluenţă de licitaţii contestate. În ultima perioadă, tot mai mulţi primari constănţeni se plâng că nu reuşesc să înainteze cu proiectele pe care le derulează din cauză că întotdeauna se găsesc firme care participă la licitaţii tocmai pentru a sabota proiectele. Aşa s-a întâmplat şi la Deleni, unde, deşi cu mare greutate s-a obţinut finanţare pentru un proiect depus prin Măsura 3.2.2. a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), după organizarea licitaţiei, una dintre cele două firme participante s-a decis să conteste rezultatul ei. Primarul comunei, Marian Dan, a declarat, dezamăgit, că aceste contestaţii nu fac decât să întârzie proiectul iniţiat pe bani guvernamentali. „Am sunat şi ieri, la Bucureşti şi încă nu au nici un răspuns pentru noi. Aşteptăm să vedem ce se va întâmpla, ce vor decide cei de la Bucureşti”, a susţinut primarul comunei. Proiectul integrat PNDR de la Deleni vizează construirea a două grădiniţe, una în Pietreni şi alta în Deleni, reabilitarea Căminului Cultural din Deleni, asfaltarea străzilor din comună şi montarea unei reţele de canalizare în satul Pietreni. Administraţia locală a primit de la Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de cofinanţator al proiectului, 728.630,20 lei pentru proiectarea şi demararea proiectului, însă valoarea investiţiei PNDR ajunge la 10,8 milioane lei. Finanţarea va asigura continuarea lucrărilor pe infrastructură şi va moderniza cele mai importante instituţii din comună.

PROIECTE ÎNTÂRZIATE. Şi la Saraiu, Primăria se confruntă cu aceleaşi probleme ca şi autorităţile locale din Deleni. Primarul comunei, Vasile Băjan, e sătul de birocraţia excesivă, de proiecte întârziate şi, mai ales, de legislaţia prea permisivă care îngăduie firmelor să conteste licitaţiile la care participă. El are experienţa unei licitaţii contestate la proiectul pe care l-a iniţiat prin Programul Casa Verde şi derulat prin Administraţia Fondului. „Prima licitaţie pe care am organizat-o pentru proiectul pe Casa Verde a fost anulată şi trebuie să organizăm una nouă. Însă nu m-aş mira ca şi asta să fie contestată şi să o luăm de la capăt! Parcă a devenit un obicei să ne punem singuri beţe în roate. Din cauza asta, implementarea proiectului a fost întârziată cu un an. Nimeni nu ia nicio măsură ca licitaţiile să nu mai poată fi contestate din orice motiv”, a declarat Băjan, amintind că la prima licitaţie s-a ajuns până la instanţă. La Saraiu, proiectul vizează instalarea unor pompe de căldură la mai multe instituţii publice din localitate.