Proiecte sociale pentru locuitori, consilieri locali circari

Casa de Cultură a Sindicatelor din municipiul Mangalia a găzduit, ieri, „piesa de teatru“ a Consiliului Local (CL) Mangalia. Actorii principali au fost consilierii PD-L, PNL şi PC care s-au străduit să-l pună în scenă pe I.L. Caragiale, prestaţia lor fiind aproximativă cu cea a cetăţeanului turmentat din „Scrisoarea pierdută“. Chiar dacă unii consilieri se află la al doilea sau chiar la al treilea mandat, aceştia nu ştiau care este numărul necesar de voturi pentru aprobarea hotărîrilor de consiliu. Trist, dar adevărat. Primarul urbei, Claudiu Tusac, a încercat să lămurească unele dintre problemele ridicate de consilieri, dar s-a lovit de lipsa lor de cunoştinţe în materie de administraţie locală. Timp de patru ore, consilierii PD-L, PNL şi cîteodată cei ai PC s-au dovedit a fi penibili prin luările de cuvînt în şedinţa de Consiliu. În tot acest circ, aşa cum l-a catalogat chiar primarul Mangaliei, s-a reuşit adoptarea unor hotărîri importante pentru locuitorii oraşului. Primul dintre proiectele aprobate este cel al demarării studiului de prefezabilitate în cadrul programului de construire a locuinţelor ieftine pentru tineri destinate cumpărării. Un alt proiect aprobat ieri a fost cel referitor la asigurarea transportului gratuit în Mangalia pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, însoţitorii acestora, pensionari, elevi, preşcolari. De asemenea, un alt proiect aprobat este cel potrivit căruia preţul biletului de călătorie Mangalia - Neptun - Olimp va costa 1,5 lei. Un alt proiect important aprobat, iniţiat de Tusac, vizează acordarea de tichete cadou pentru cadrele didactice. Acestea vor fi oferite cu ocazia Zilei Educaţiei din 5 octombrie, cînd primarul va dărui tichete cadou în valoare de 350 lei/tichet cadrelor didactice, personalului auxiliar şi administrativ din unităţile de învăţămînt. Un alt proiect de hotărîre care a fost de asemenea aprobat se referă la acordarea de pachete - cadou copiilor preşcolari şi şcolari în clasele I – IV, pe perioada sărbătorilor de iarnă, constînd în rechizite şcolare. Ajutoarele de urgenţă, constînd în alimente în valoare de 210 lei/an, care vor fi acordate pensionarilor, persoanelor cu handicap de grad I şi II sînt cuprinse într-un alt proiect de hotărîre aprobat de CL. În ceea ce priveşte protecţia socială a pensionarilor, Tusac a propus un pachet de proiecte de hotărîre, care au fost aprobate, prin care se vor acorda 350 de lei pentru cei care împlinesc vîrsta de 70 de ani, 400 de lei pentru cei care împlinesc vîrsta de 80 de ani, iar pentru cei care ajung să-şi serbeze 50 de ani de căsătorie, un cadou de 200 lei.

Consilierii PD-L şi PNL, responsabili cu… salubrizarea oraşului

Tot în şedinţa de ieri, primarul Tusac a introdus pe ordinea de zi un proiect de hotărîre prin care urma să se rezilieze contractul cu SC Uranus, societate ce se ocupa de salubrizarea oraşului. În expunerea de motive, primarul menţiona că, în luna septembrie, societatea nu a ridicat gunoiul timp de cinci zile. Tusac a declarat în plenul Consiliului că a discutat cu membrii conducerii societăţii Uranus, care au afirmat că nu mai au bani pentru plata personalului. Deşi au fost încălcate mai multe clauze contractuale, consilierii PD-L şi PNL au votat împotriva rezilierii contractului, astfel că firma Uranus va continua să colecteze deşeurile din Mangalia. ¬„În plenul şedinţei am cerut să fie nominalizaţi consilierii care au votat împotrivă. Numele şi numerele de telefon ale acestora vor fi trecute pe o listă care se va găsi la Primăria Mangalia. Locuitorii oraşului care sînt nemulţumiţi de serviciile firmei Uranus vor trebui să se adreseze acestor consilieri care au votat împotrivă, pentru că eu, ca primar, am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru ca Mangalia să fie un oraş curat“, a declarat Tusac. Edilul s-a arătat indignat de prestaţia consilierilor la şedinţa de ieri, menţionînd că au fost penibili în toate intervenţiile pe care le-au avut. „Am avut nevoie de puţin timp pentru a vedea care sînt nevoie locuitorilor oraşului, pentru a putea veni cu proiecte în favoarea lor. Din păcate, am asistat la o şedinţă penibilă, cu luări de cuvînt uşor deplasate, clar cu iz electoral. Cred că locuitorii oraşului care au fost prezenţi la şedinţă au văzut cine are chef de muncă şi cine se află doar la stadiul de promisiuni. Cu părere de rău, trebuie să spun că au făcut un circ urît, iar populaţia îi va descalifica pentru aceste ieşiri necontrolate şi penibile“, a spus Claudiu Tusac.