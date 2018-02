Proiecte ”Start-up” vândute pe OLX

Reprezentantii platformei de anunturi online OLX au declarat, pentru Agerpres, ca investigheaza aspectele legale privind comercializarea pe acest site a proiectelor Start-Up Nation si ca au trimis o solicitare in acest sens catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, pentru a evita orice fel de nereguli.



"OLX urmareste acest subiect inca de la primele anunturi aparute pe platforma noastra. In acelasi timp, investigam aspectele legale ce tin de comercializarea acestor tipuri de proiecte. Am facut si o solicitare catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat in acest sens, pentru a evita orice tip de nereguli. De asemenea, conform protocolului si termenilor si conditiilor OLX, acceptam astfel de anunturi atat timp cat obiectul afacerii nu este de tip piramidal, nu implica videochat, jocuri de noroc sau tranzactii virtuale", au precizat reprezentantii OLX, la solicitarea Agerpres.



Ei au aratat ca, in total, in ultimele sase luni, s-au publicat circa 200 de anunturi pentru vanzarea de proiecte Start-Up Nation. Peste 80% dintre proiecte au fost scoase la vanzare in ultimele trei luni, iar in acest moment exista peste 100 de anunturi active.



Ca preturi, cele mai multe sunt intre 4.000 si 5.000 de euro, insa sunt si proiecte care sunt scoase la vanzare la preturi mai mari de atat, spun reprezentantii OLX, fara a preciza valoarea maxima ceruta de un astfel de ofertant.



"Din punct de vedere moderare, afacerile de tip Start-Up Nation nu se diferentiaza de orice alta afacere vanduta pe OLX", au precizat reprezentantii platformei.