Proiecte transferate la MDRT

Primăria comunei Limanu va beneficia de susţinere din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) în ceea ce priveşte finanţarea unor proiecte. „Am avut mai multe proiecte depuse, proiecte ce trebuia finanţate din fonduri europene. Având în vedere că multe dintre ele nu au trecut de autoritatea de management, au fost preluate de către MDRT, pentru a intra la finanţare. Din ceea ce am înţeles de la reprezentanţii MDRT, din aceste proiecte integrate trebuie să eliminăm componentele socială şi culturală. Am făcut acest lucru şi ne pregătim să depunem documentaţia la minister pentru a obţine finanţarea”, a declarat primarul comunei Limanu, Nicolae Urdea. El a precizat că a finalizat şi documentaţia pentru un alt proiect, de construire a unor locuinţe ANL cu regim de închiriere. „Este un alt proiect unde am înţeles că există fonduri. Noi vom depune documentaţia şi aşteptăm să vedem dacă primim fonduri”, a spus Urdea. (R.N.)