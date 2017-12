Proiectele comunei, respinse

Respingerea de către Ministerul Agriculturii, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), a proiectului de reabilitare a infrastructurii din comuna Siliştea i-a înfuriat pe aleşii locali, care spun că autorităţile statului avizează dosarele pe Măsura 3.2.2. în funcţie de culoarea politică. Printre deranjaţii de atitudinea Guvernului se numără şi primarul comunei, Mihai Soare, care a declarat că proiectul introdus la PNDR prin Măsura 3.2.2. a fost respins nejustificat. „Motivul respingerii este pueril. Cică la dosar nu am avut trecut faptul că unele puncte din proiect se realizează printr-un ONG. Este o invenţie a celor care aprobă aceste dosare. Noi am prezentat dovada că avem un ONG în localitate, care funcţionează perfect legal de foarte mult timp. Ne numărăm printre primele comune din România care au un ONG. Suntem prostiţi în faţă”, a spus Soare. El a adăugat că proiectul Primăriei cuprindea modernizarea şi asfaltarea a 14 kilometri de drum, înfiinţarea unui centru after school şi dotarea cu materiale a Căminului Cultural. „Este jignitor cum au procedat cei de la PNDR. Au respins proiectul fără fundament, iar în felul acesta Primăria a pierdut foarte mulţi bani, care s-au cheltuit la întocmirea proiectului. Unde mai pui că mai sunt şi fondurile europene, care ne-ar fi ajutat enorm la redresarea economică a României”, a adăugat Soare. Pentru respingerea proiectului comunei, primarul din Siliştea a spus că este decis să dea în judecată statul român. „O să merg până în pânzele albe cu ei. Am contactat avocatul şi îi voi acţiona în judecată pe cei de la PNDR. Sunt decis să merg cu această cauză până la Parlamentul European. Nu-i las”, a afirmat Mihai Soare.