Proiectele Constanţei, deblocate!

Aflat în vizită de lucru la Constanţa, ministrul Transporturilor, Ludovic Orban, s-a întîlnit aseară cu primarul Constanţei, Radu Mazăre, pentru a discuta despre principalele proiecte ale municipalităţii, blocate, de la un cap la altul, de foştii miniştri de resort PD. La discuţii au mai participat preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, Liviu Dragnea, vicepreşedintele PNL Puiu Haşotti, deputatul PNL Gheorghe Dragomir, deputatul PSD Alexandru Mazăre, directorul CNAPMC, Constantin Matei, directorul ANR, Valentin Şerbănescu, viceprimarii Constanţei, Nicolae Nemirschi şi Gabriel Stan. La finalul întîlnirii, ministrul a dovedit o atitudine complet diferită faţă de predecesorii lui, manifestîndu-şi deschis susţinerea pentru realizarea şoselei de coastă, reabilitarea podului IPMC sau amenajarea portului turistic de la Cazinoul din Mamaia. El a catalogat proiectele ca fiind interesante şi a anunţat că, pentru unele dintre ele, cum ar fi portul turistic din Mamaia şi şoseaua de coastă, au fost identificate chiar şi surse de finanţare. Un alt proiect care a fost dezbătut este cel anunţat de primarul Mazăre, care are în vedere conectarea prin ecluze a Lacului Tăbăcărie cu Lacul Siutghiol şi asigurarea ieşirii la mare pentru ambarcaţiunile de agrement. „Am remarcat că multe dintre proiectele Constanţei au fost blocate, de multe ori, pe criterii politice. Nu numai că nu ne vom opune, dar, în ceea ce mă priveşte, le voi susţine şi voi vorbi şi cu ceilalţi colegi ai mei să susţinem toate proiectele utile pentru constănţeni. Fac lucrul acesta pentru a arăta că noi, spre deosebire de alţii, nu împărţim cetăţenii în două categorii: cetăţeni conduşi de primari de altă culoare politică şi cetăţeni conduşi de primari de-ai noştri. Mai sînt şi alte proiecte pe care le-am discutat şi pentru care domnul primar va găsi tot sprijinul la Ministerul Transporturilor”, a declarat Orban.

Pentru prima dată în ultimii trei ani, autoritatea locală poartă un dialog direct cu un ministru

La rîndul lui, primarul Radu Mazăre a subliniat că este prima oară după 2004 cînd a reuşit să poarte un dialog direct cu un reprezentant al guvernului. „Domnul ministru s-a dovedit a fi extrem de receptiv la toate proiectele pe care le are municipalitatea, proiecte care sînt atît în folosul cetăţenilor, cît şi al turiştilor. Am identificat împreună sursele de finanţare şi vom porni cît mai repede la lucru”, a declarat primarul. El a adăugat că reabilitarea podului IPMC, sistată de miniştrii democraţi, poate fi reluată în cîteva luni. Finanţarea va fi asigurată, cel mai probabil, din fondul de rezervă al Guvernului. „Au fost deja făcute lucrări în avans, jumătate din pod este realizat, mai trebuie doar turnat asfaltul şi am apelat la soluţia continuării lucrărilor cu firma care a cîştigat deja licitaţia”, a mai spus primarul. Pasarela şi portul turistic din Mamaia reprezintă un alt proiect care va fi reluat în cel mai scurt timp. Noul director al CNAPMC a declarat ieri că are acordul ministrului Transporturilor pentru a relua lucrările şi că va acţiona imediat în acest sens. Primarul Constanţei a anunţat că părţile au stabilit ca CNAPMC, pentru că are deja prevăzută în buget finanţarea pasarelei şi a cheului de acostare, să demareze lucrările, urmînd ca portul de agrement să fie finanţat din fonduri europene. „Urmează o hotărîre de Guvern prin care să fie trecute în administrarea Primăriei 4 ha de luciu de apă pentru a se realiza acel portuleţ de către municipalitate”, a mai spus primarul.

Şoseaua de coastă este un alt proiect care va reveni pe masa de lucru a guvernanţilor. „Soluţia primordială era deblocarea proiectului din partea Ministerului Mediului. Deputaţii noştri de Constanţa şi deputaţii PNL lucrează la un amendament la noua Lege a zonei costiere, care să permită realizarea acestei şosele de coastă în mod expres. Odată legea trecută şi permisiunea obţinută fără echivoc de la Ministerul Mediului, vom încerca să finanţăm şoseaua ca şi o şosea de centură a Constanţei. Pentru că municipiul Constanţa nu poate avea şosea de centură, aşa cum este ea percepută în mod normal, pe partea estică a localităţii, vom trata această şosea astfel”, a anunţat Mazăre. Tot ieri a fost discutată şi trecerea unui pachet de acţiuni din proprietatea CNAPMC în proprietatea Primăriei Constanţa. Mazăre a declarat că s-a convenit, de principiu, trecerea unui pachet de 20% din acţiunile portului la autoritatea locală. „Este în discuţie şi un proiect de transfer al portului vechi, pe o suprafaţă de 80 ha, către autoritatea locală. Este un lucru care se întîmplă în multe oraşe din lume, portul vechi să devină o destinaţie turistică şi să găzduiască discoteci, baruri şi terase. Se întîmplă şi la Lisabona, şi la Genova, şi la Rotterdam”, a mai spus primarul. El a tras şi concluzia acestei întîlniri dintre autoritatea locală şi autoritatea centrală: „Ne apucăm de lucru. Sînt multe proiecte importante şi totul depinde de noi şi de situaţia politică. Sper să rămînă la fel ca să putem definitiva proiectele”.