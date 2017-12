Proiectele cu forţă de muncă locală continuă în 2011

Primăria oraşului Hârşova a reuşit, cu bani puţini şi forţă de muncă proprie, să rezolve o bună parte din problemele de infrastructură din oraş. Este vorba, în principal, despre asfaltarea unor străzi. “Fără a angaja credite sau a aştepta banii guvernamentali, am decis să încercăm să rezolvăm noi, pe plan local, o parte din problemele legate de infrastructură. Am decis să achiziţionăm asfalt de la staţia Cuza Vodă, pe care l-am folosit la repararea unor străzi din oraş cu forţă de muncă proprie. În acest fel am reuşit să facem şi o reabilitare şi să cheltuim şi mai puţini bani decât am fi cheltuit dacă angajam vreo firmă. Reabilitarea completă a străzilor din oraş o vom face cel mai probabil în momentul în care vom primi bani de la Guvern. Avem un proiect care a stat degeaba la Agenţia de Dezvoltare Regională Brăila şi pe care acum l-am mutat la Ministerul Dezvoltării, pentru a fi inclus în programul de reabilitare a celor 10.000 de kilometri de drumuri”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. El a precizat că, pentru anul 2011, va folosi aceeaşi metodă care, anul trecut, s-a dovedit a fi extrem de benefică, cel puţin din punct de vedere economic pentru bugetul local. ”Cu banii pe care i-am economisit anul trecut şi cu forţa de muncă locală sper ca, în acest an, să acoperim şi alte proiecte necesare oraşului Hârşova”, a spus primarul.