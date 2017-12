Guvernul intenţionează să extindă reţeaua de telefonie în toate localităţile din ţară, pentru a asigura atît servicii de telefonie fixă, inclusiv în zonele care sînt acoperite de reţeaua mobilă, cît şi conectarea la internet a tuturor şcolilor, a afirmat ieri premierul Călin Popescu Tăriceanu. El i-a asigurat pe primari, într-o întîlnire la Guvern pe tema proiectelor de dezvoltare rurală, că Executivul intenţionează să reducă decalajele dintre mediul rural şi cel urban, arătînd că investitorii nu vor fi niciodată interesaţi să iniţieze afaceri în zone unde "noroiul ajunge pînă la osia unei căruţe", iar localităţile nu dispun de canalizare şi electricitate. Tăriceanu i-a asigurat pe primari că proiectele de dezvoltare rurală nu sînt finanţate pe criterii politice şi că nu îl interesează reprezentantul cărui partid administrează o anumită localitate: "În sala de şedinţe de la Palatul Victoria există o singură hartă, a României, nu mai multe hărţi, pe partide". La întîlnire, organizată cu prilejul lansării oficiale a etapei de implementare a proiectelor din cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din mediul rural, au fost invitaţi 84 de primari din toate judeţele ţării. Costul total al programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din mediul rural, prevăzut pentru perioada 2006-2009, se ridică la trei miliarde lei. Valoarea minimă a unui proiect este de 40.000 lei, iar suma maximă care poate fi acordată nu depăşeşte 4 milioane lei. Durata de aplicare a unui proiect este estimată la minimum un an, cu un termen maxim de realizare de 18 luni. "Am un singur regret şi nu vi-l ascund: anul acesta, în loc ca România să stea liniştită şi să se poată ţine de treabă, sîntem în această brambureală politică legată de referendum şi alte lucruri contraproductive pentru dezvoltarea şi evoluţia României. Am făcut nu ştiu cîte apeluri ca lucrurile să se calmeze, dar evident că pofta de bătălie este atît de mare încît...", le-a spus Tăriceanu primarilor care l-au întrerupt, spunîndu-i că reconcilierea politică a ţării este, într-adevăr, importantă.

În cadrul Programului pentru dezvoltarea infrastructurii rurale, autorităţile administrative din 269 de localităţi au proiecte de dezvoltare care au fost declarate eligibile de către Guvern şi vor primi 119,1 milioane lei pentru începerea lucrărilor de execuţie. Decizia de alocare a fondurilor a fost aprobată de Guvern miercuri. Sumele vor fi utilizate pentru construirea de poduri, podeţe, punţi pietonale, asigurarea alimentării cu apă, canalizări şi staţii de epurare ape uzate şi platforme de gunoi menajer. De la lansarea Programului, în 2006, peste 2.000 de localităţi au depus proiecte de dezvoltare a infrastructurii la Comisia de evaluare, ulterior depunînd cererile de finanţare on-line.