Proiectele militare româno-ameriane strică jocul samsarilor imobiliari

Ca şi alte foste fiefuri “portocalii” din judeţul Constanţa, unde scandalurile funciare sînt la ordinea zilei şi unde găştile de escroci imobiliari au colaborat sporadic şi “fructuos” cu membri ai administraţiei publice locale (la Valu lui Traian, Mangalia sau Năvodari), şi în comuna Corbu se “exersează” în această perioadă o mega-ţeapă imobiliară. Oferta masivă de terenuri extra(intra)vilane care a apărut (la preţuri “accesibile”) în ultimul timp pe piaţa din Corbu, nu este întîmplătoare. Surse demne de încredere susţin că, începînd din toamna anului 2009, baza militară aflată în apropiere de Corbu este dorită să intre în managementul armatei americane şi în acest context, plaja şi construcţiile aflate pe liziera comunei vor intra într-un regim sever de interdicţie, specific zonelor de securitate militară. Cu alte cuvinte, vor fi interzise construcţiile, iar civilii nu vor avea acces pe unele porţiuni de plajă. În anii ’50, unitatea militară de la Corbu găzduia unităţi de transmisiuni şi rachete. În prezent, unitatea este mică şi are, în general, atribuţii de pază de coastă, de training şi depozit. Din informaţiile noastre, la Corbu se află depozitate muniţia şi piesele de artilerie care au rezultat după desfiinţarea unităţii militare de pe şoseaua Hanul Piraţilor- Tabăra de copii, cea care a fost, practic, desfiinţată de un uriaş proiect imobiliar- un impunător cartier de vile. “Am vîndut terenul şi mi-am luat maşină. Banii s-au dus şi azi nu mai am nici bani să o repar. Terenul meu l-a cumpărat unul care numai cu asta se ocupă, nici nu ştiu cum îl cheamă, e de la Constanţa. Zicea că să i-l vînd lui, fiindcă un teren pe care pui porumb, sau pepeni, sau sticle de lampă nu valorează nimic, dar unul pe care poţi construi case, valorează totul! I l-am vîndut, de unde să am eu bani să bag terenul în intravilan sau să construiesc pe el?”, ne-a declarat un localnic din comuna Corbu, sub condiţia anonimatului. Practic, o uriaşă suprafaţă cuprinsă între comună şi zona de protecţie a Mării a ajuns, în prezent, în mîna unor samsari imobiliari care azi se grăbesc să o vîndă parcelat, de teama proiectelor militare care ar urma să se desfăşoare în jurul bazei de la Corbu. Sub presiune, cazurile cînd metrul pătrat de teren intravilan la Corbu (la distanţă de cîteva sute de metri de plajă) este vîndut sub 7 euro au devenit numeroase, în condiţiile în care, de exemplu, în comune constănţene mult mai îndepărtate şi care nu au acces la Marea Neagră (cum este cazul localităţii Ciocîrlia de Jos), preţul pe metru pătrat este mai mare, de 8-11 euro.