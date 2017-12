Proiectele PNDR, mai mult vis decât realitate

Pentru unii mumă, pentru alţii ciumă! Aşa procedează pedeliştii încă de când au venit la guvernare când vine vorba de aprobarea proiectelor pe fonduri europene. Culoarea portocalie are întâietate la accesarea banilor europeni şi nu o spunem noi, ci primari de toate culorile politice, ba chiar o recunosc şi edilii democrat liberali, cărora li s-a promis că vor primi finanţări pentru proiectele pentru care n-au avut norocul să se afle printre câştigători sau n-au fost în zona de influenţă a PDL. Conflictele de interese colcăie şi în PDL, mai ales când vine vorba de finanţări. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), dar în mod special Măsura 3.2.2. referitoare la renovarea şi dezvoltarea comunităţilor rurale, a stârnit multe controverse în ceea ce priveşte acordarea finanţărilor. Nu o dată, primarii constănţeni au luat ţeapă după ce au depus proiecte prin Măsura 3.2.2., întocmite de către specialişti în domeniu care i-au asigurat că documentaţia nu are niciun cusur. Având în vedere că nu sunt foarte multe programe guvernamentale sau europene destinate modernizării infrastructurii din mediul rural prin care fondurile pot fi accesate uşor, PNDR reprezenta un vis pentru primarii dornici să-şi modernizeze comuna. Însă visul s-a transformat în coşmar după ce sute de acte întocmite şi sume mari de bani pe avize s-au dus pe apa sâmbetei. PNDR-ul lansat cu mare tam tam de portocalii a adus beneficii primarilor de culoare portocalie şi doar pe ici pe colo le-a scăpat câte un ediul de altă culoare politică. Cum ciolanul nu a fost suficient de mare, au rămas pe dinafară şi primari de-ai puterii, care şi-au cerut drepturile în faţa mai marilor şefi şi au primit ceea ce aşteptau: promisiuni. Şi primarii democrat liberali constănţeni şi-au expus nemulţumirile, într-o întâlnire de partid, cu ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea. Şi au primit ceea ce aşteptau de la ministresă: promisiuni. Primarul pedelist din Adamclisi, Anton Burcea, este unul dintre cei care au rămas cu buza umflată din pricina PNDR, dar, în schimb, recunoaşte că li s-a sugerat să depună proiectul pe programe ale MDRT. „Avem promisiuni de la Ministerul Dezvoltării privind proiectele respinse de PNDR. Le vom putea depune prin programe ale MDRT”, a declarat edilul constănţean. În aceeaşi situaţie este şi primarul din Nicolae Bălcescu, Viorel Bălan, şi el tot membru PDL. Şi Bălan a declarat că va redepune proiectul respins de PNDR la MDRT. De cealaltă parte a culorilor politice, primarul comunei Ciobanu, Ioan Suciu, a declarat că nu ştia că proiectele PNDR respinse pot fi depuse la MDRT. „Mie mi-au zis să depun proiectul pe Mediu, dar şi acolo sunt foarte slabe şansele pentru că au bani doar pentru 40 de proiecte la nivelul întregii ţări şi, neavând culoare portocalie, sigur nu vor prinde finanţare. Mai mult, şi la MDRT am un proiect pentru construcţia a 16 apartamente ANL, care trenează de un an şi jumătate, deşi este aprobat. Nu mai avem nevoie decât să se dea hotărâre de guvern şi să se publice în Monitorul Oficial”, a declarat, dezamăgit, primarul din Ciobanu. Fără alte comentarii, puterea condusă de Băsescu a demonstrat, încă o dată, că n-are probleme în a-şi etala pe faţă preferinţele, chiar dacă acest lucru înseamnă să defavorizeze chiar colegii portocalii.