Proiectele verzi, model de viitor la Medgidia

07:21:24 / 28 Februarie 2014

Săgeata

Săgeata liberală ar trebui îndreptată in JOS. Acolo ne duce Iordache. In 2005-2008 alergam cu taxiul tot orașul. Aveam câstiguri bune. Si tiganii care munceau la santuri aveau bani de taxi. Acum stam,stam si iar stam in statie. Suntem peste 160 de taxiuri,mulți "clienți politici" ai lui Iordache. Suntem Fericiți dacă dimineața facem bani de-o cafea,la prânz bani de țigări,iar pe seara de-o pâine. JOS,JOS,JOS cu sageata liberală si cu cei care stau in spatele ei.