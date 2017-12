Proiectele-s bune, finanţarea lipseşte

Primăria 23 August nu face excepţie în ceea priveşte nemulţumirile privind lipsa de finanţare pentru proiecte depuse. La fel ca majoritatea primăriilor din ţară, proiectele autorităţii locale din 23 August au fost declarate eligibile, dar nefinanţabile. „Am o mulţime de proiecte a căror documentaţie a fost finalizată, depuse la autorităţile de management, dar pentru care nu am primit finanţare. Cea mai mare problemă este aceea că am cheltuit cu aceste proiecte peste 2,6 milioane lei. Am făcut această investiţie cu speranţa că voi reuşi să atrag fonduri europene şi să dezvolt comuna. Din nefericire, până în prezent, investiţia s-a dovedit a fi puţin ineficientă”, a declarat primarul comunei 23 August Mugur Mitrana. El a precizat că printre proiectele depuse se află unul privind reabilitarea sistemului de apă şi canalizare, unul privind reabilitarea drumurilor comunale sau unul privind înfiinţarea de noi sisteme de apă şi canalizare în localităţile arondate comunei unde nu există aşa ceva. „Cu banii pe care i-am cheltuit pe proiecte puteam pietrui o bună parte din drumurile din comună sau puteam să începem lucrările la înfiinţarea unui sistem de apă şi canalizare în una din localităţile pe care le am în subordine”, a spus primarul. El a afirmat că a primit numeroase promisiuni de la Guvern pentru susţinerea proiectelor, însă niciunul nu s-a materializat. „Am fi dorit să facem la 23 August o staţiune turistică împreună cu Ministerul Dezvoltării. Potenţial există, având în vedere că avem terenul necesar pentru o investiţie majoră. Ne mai trebuie sprijinul de la minister, de unde am primit promisiuni. Este o zonă care poate fi exploatată din punct de vedere turistic. Având în vedere că bugetul ministerului a fost redus, nu ştiu cât de viabil mai poate fi proiectul de la 23 August”, a afirmat Mitrana.