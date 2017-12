Proiecţie gratuită la Cityplex

În cadrul programului Europa Cinemas, Cityplex din incinta Tomis Mall îi invită pe cinefilii constănţeni la proiecţia gratuită a filmului „Le Havre”, în regia lui Aki Kaurismaki, astăzi, la ora 19.30. Accesul va avea loc în limita locurilor disponibile. Filmul va rula, şi în zilele următoare, la Sala 3, de la orele 17.45, 19.30 şi 22.15, preţul biletelor fiind de 7 lei.

Cel de-al 17-lea lungmetraj semnat de cineastul finlandez Aki Kaurismaki îi menţine pe spectatori în atmosfera Festivalului Internaţional de Film de la Cannes, mai ales că i-a cucerit pe jurnaliştii acreditaţi pe Croazetă, care l-au aplaudat minute în şir la premieră, recompensându-l apoi cu premiul FIPRESCI, în 2011. A fost votat şi cel mai bun film francez al anului de către juriul Premiului Louis-Delluc şi a fost nominalizat pentru Palme d’Or, fiind a patra participare a regizorului la Cannes.

Filmul maestrului Kaurismaki este o poveste despre viaţă, iubire, dragoste, pasiune şi, nu în ultimul rând, despre milostenie sufletească. „Un basm social a la Chaplin”, a titrat „Liberation”, iar „Le Monde” a catalogat filmul drept „o încântare”. „Le Havre” este distribuit în România de Independenţa Film şi a intrat în circuitul cinematografic de vinerea trecută.

Aki Kaurismaki este unul dintre cei mai importanţi regizori europeni. În 2002, filmul său „The Man Without A Past” a primit Marele Premiu şi Premiul pentru cea mai bună interpretare feminină pentru Kati Outinen la Festivalul de Film de la Cannes şi a fost nominalizat la premiile Oscar 2003, la categoria Cel mai bun film străin. Şi următorul său film, intitulat „Lights In The Dusk”, a fost ales să reprezinte Finlanda la premiile Oscar din 2007, la aceeaşi categorie. De fiecare dată, Aki Kaurismaki a decis să boicoteze premiile Oscar şi a refuzat nominalizarea ca protest împotriva politicii externe a SUA.