Proiectul Canalul Dunăre-Bucureşti, preluat de Ministerul Transporturilor

Ministerul Transporturilor (MT) a preluat de la Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) proiectul privind construcţia canalului navigabil Dunăre-Bucureşti, care ar urma să fie finalizat în 2014. „Semnarea protocolului de preluare a acestui proiect este încă un pas important spre finalizarea lucrărilor. În decembrie vom elabora tema pentru studiul de fezabilitate, în ianuarie 2009 vom începe procedurile de achiziţie pentru acesta, iar din acest moment şi pînă în iunie 2010, va fi elaborat studiul. În iunie 2010 vom începe procedurile de achiziţie pentru design&build, iar din luna iulie a aceluiaşi an şi pînă la jumătatea anului 2014, se vor efectua lucrările propriu-zise”, a declarat secretarul de stat din MT, Antonel Tănase. El a adăugat că începerea lucrărilor va permite crearea a aproximativ 10.000 de locuri de muncă, din anul 2010. Proiectul se va desfăşura prin concesiune de lucrări şi va fi finanţat inclusiv cu fonduri structurale. “După finalizarea canalului, Capitala va deveni port la două mări, Marea Neagră şi Marea Nordului. De asemenea, municipiul Bucureşti va deveni a cincea capitală cu acces la Dunăre după Viena, Bratislava, Budapesta şi Belgrad”, a declarat directorul general al Companiei Naţionale “Administraţia Canalelor Navigabile” (CN ACN), Ovidiu Cupşa. În opinia acestuia, investiţia reprezintă o oportunitate importantă de dezvoltare economică a zonei de sud a României. “La ritmul în care se construiesc la noi autostrăzi, mi se pare mai eficient să investim în acest canal pentru a beneficia de cei 1.000 de kilometri de autostradă albastră care este fluviul Dunărea”, a adăugat Cupşa. Oficialul ACN a precizat că proiectul este introdus în master-planul MT şi că este o investiţie negociată îndelung cu UE. Prin finalizarea canalului care va costa circa 500 de milioane de euro, Capitala ar urma să fie conectată la Coridorul VII paneuropean de transport. Calea navigabilă de transport ar trebui să poată asigura un tranzit de 20 milioane tone pe an pe sectorul Budeşti-Olteniţa, din care 16 milioane tone pe an pe sectorul Budeşti-Portul Bucureşti-1 Decembrie şi patru milioane tone pe an pe sectorul Budeşti-Portul Bucureşti-Glina.